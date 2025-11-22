Рейтинг@Mail.ru
Сокамерник рассказал об обвиняемом в подготовке покушения на Соловьева
08:17 22.11.2025 (обновлено: 14:59 22.11.2025)
Сокамерник рассказал об обвиняемом в подготовке покушения на Соловьева
Сокамерник рассказал об обвиняемом в подготовке покушения на Соловьева
Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Пронский торговал оружием и наркотиками в даркнете, сказано в показаниях свидетеля по делу
2025
Сокамерник рассказал об обвиняемом в подготовке покушения на Соловьева

Свидетель: обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева торговал в даркнете

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Пронский торговал оружием и наркотиками в даркнете, сказано в показаниях свидетеля по делу, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Показания дал бывший сокамерник Пронского.
"Пронский рассказал мне, что у него в даркнете есть магазин, где он продает наркотики и оружие", - сказано в показаниях.
На скамье подсудимых Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.
Сотрудники полиции сопровождают Василия Стрижакова в зал заседаний Второго западного окружного военного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд отправил обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева в психбольницу
21 ноября, 03:40
Ранее РИА Новости сообщало, что суд отправил одного из обвиняемых – Василия Стрижакова - на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP*, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладения, военного комиссариата.
Тимофей Мокий во время допроса. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Подозреваемый в подготовке убийства Соловьева просил сделать ему татуировку
17 ноября, 16:31
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ч. 1, 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 ст. 167, ч. 3, 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, его организация и пособничество), ч. 1, п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, пп. "б", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) УК РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Соловьев высказался об агрессии против российских журналистов на Западе
28 октября 2024, 18:17
 
