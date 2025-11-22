Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 22.11.2025
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2025
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО
Российские силы ПВО за сутки в зоне СВО сбили 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 155 украинских БПЛА

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки в зоне СВО сбили 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке военного ведомства.
По информации МО РФ, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
