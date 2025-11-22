https://ria.ru/20251122/sily-2056784361.html
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО - РИА Новости, 22.11.2025
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО
Российские силы ПВО за сутки в зоне СВО сбили 155 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
ПВО за сутки уничтожила 155 украинских беспилотников в зоне СВО
Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 155 украинских БПЛА