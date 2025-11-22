Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/shtrafy-2056730549.html
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом - РИА Новости, 22.11.2025
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T03:13:00+03:00
2025-11-22T03:13:00+03:00
жилье
олег черкасов
общество
новый год
россия
штрафы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056100494_0:55:2991:1737_1920x0_80_0_0_ce4b2c82ce46367a10de759a649675cf.jpg
https://ria.ru/20251121/shtraf-2056462156.html
https://ria.ru/20251114/shtraf-2054878756.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056100494_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_49243b2251409ed29dc8889202cd6f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, олег черкасов, общество, новый год, россия, штрафы
Жилье, Олег Черкасов, Общество, Новый год, Россия, Штрафы
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

Юрист Черкасов: самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкУкрашения на Новый год
Украшения на Новый год - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Украшения на Новый год. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Прежде всего, такие действия стоит согласовать с другими жильцами. Если кто-то решит самовольно украсить стены подъезда, перила, кабины лифтов и т.п, это можно рассматривать, как нарушение Жилищного кодекса. Данные объекты относятся к общедомовому имуществу, использовать которое можно только после проведения общего собрания и зафиксированного согласия других собственников.
Судебный пристав - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Названы три ситуации, когда штраф можно оплатить не сразу
Вчера, 03:13
Конечно, особого вреда это не несет — в худшем случае полагается штраф в несколько сотен рублей.
“А в силу малозначительности деяния есть вероятность полного освобождения от ответственности”, — подчеркнул Черкасов.
Куда серьезнее выглядит нарушение правил противопожарной безопасности — если его докажут, физлицам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, управляющей компании — от 300 до 400 тысяч, заключил юрист.
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Юрист предупредил о крупных штрафах из-за животных в квартире
14 ноября, 02:12
 
ЖильеОлег ЧеркасовОбществоНовый годРоссияШтрафы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала