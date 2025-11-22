https://ria.ru/20251122/shtrafy-2056730549.html
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Олег РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T03:13:00+03:00
2025-11-22T03:13:00+03:00
2025-11-22T03:13:00+03:00
россия
Юрист Черкасов: самовольное украшение подъезда к Новому году грозит штрафом
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству “Прайм
” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.
Прежде всего, такие действия стоит согласовать с другими жильцами. Если кто-то решит самовольно украсить стены подъезда, перила, кабины лифтов и т.п, это можно рассматривать, как нарушение Жилищного кодекса. Данные объекты относятся к общедомовому имуществу, использовать которое можно только после проведения общего собрания и зафиксированного согласия других собственников.
Конечно, особого вреда это не несет — в худшем случае полагается штраф в несколько сотен рублей.
“А в силу малозначительности деяния есть вероятность полного освобождения от ответственности”, — подчеркнул Черкасов
.
Куда серьезнее выглядит нарушение правил противопожарной безопасности — если его докажут, физлицам придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, управляющей компании — от 300 до 400 тысяч, заключил юрист.