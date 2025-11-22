Юрист раскрыл, какое украшение подъезда к Новому году грозит штрафом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству “ Украшение подъездов к Новому году не только поднимает настроение, но в ряде случаев может обернуться штрафом, рассказал агентству “ Прайм ” ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

Прежде всего, такие действия стоит согласовать с другими жильцами. Если кто-то решит самовольно украсить стены подъезда, перила, кабины лифтов и т.п, это можно рассматривать, как нарушение Жилищного кодекса. Данные объекты относятся к общедомовому имуществу, использовать которое можно только после проведения общего собрания и зафиксированного согласия других собственников.

Конечно, особого вреда это не несет — в худшем случае полагается штраф в несколько сотен рублей.

“А в силу малозначительности деяния есть вероятность полного освобождения от ответственности”, — подчеркнул Черкасов