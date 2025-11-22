Вучич заявил о прогрессе Сербии в виноделии

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Сербия ни в одной отрасли не достигла такого прогресса в последние годы, как в виноделии, заявил сербский президент Александр Вучич и отметил, что рад этому.

Сербский президент в последние годы продвигает в регионе Западных Балкан инициативу по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы. В декабре 2021 года президент Сербии, премьеры Албании и Северной Македонии подписали соглашение о свободном рынке труда между их странами в рамках трансграничной экономической инициативы, названной Open Balkan. Единый рынок труда для граждан Сербии, Северной Македонии и Албании вступил в силу 1 марта 2024 года.