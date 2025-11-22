Вучич заявил о прогрессе Сербии в виноделии

БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Сербия ни в одной отрасли не достигла такого прогресса в последние годы, как в виноделии, заявил сербский президент Александр Вучич и отметил, что рад этому.
Вучич в субботу участвовал в открытии четвертой выставки Wine Vision в рамках трансграничной экономической инициативы Open Balkan (Открытые Балканы) в Белграде. В мероприятии приняли участие 600 сербских и зарубежных виноделен из 34 стран, в первую очередь, из Северной Македонии и Албании – стран-участниц инициативы.
"Огромный прогресс в последние 10-15 лет. Вряд ли есть сфера общественной жизни, в которой мы настолько продвинулись, насколько в винной промышленности. Из-за этого я бесконечно счастлив. И все Балканы продвинулись, и уверен, что продолжим развиваться", - заявил он собравшимся на открытии.
По данным президента Сербии, в стране сейчас под виноградниками занято 18 тысяч гектаров и зарегистрировано свыше 500 виноделен.
"Могу сказать, почти невероятно, то мы за столько мало лет смогли достичь четвертого места в Европе по уровню вина, представленного на выставке. Впереди нас только Италия, Дюссельдорф и Париж. Нет места, которое бы было перед Белградом, перед отрытым Белградом", - подчеркнул Вучич и посетовал, что может посвятить осмотру экспозиции только полчаса.
Он процитировал слова Бенджамина Франклина, о том, что "вино – постоянное доказательство того, что Бог нас любит и хочет, чтобы мы были счастливы", и писателя Эрнеста Хэмингуэйя: "вино — одно из самых цивилизованных вещей в мире".
Сербский президент в последние годы продвигает в регионе Западных Балкан инициативу по созданию трансграничного экономического "мини-шенгена" - единого регионального рынка товаров, услуг и рабочей силы. В декабре 2021 года президент Сербии, премьеры Албании и Северной Македонии подписали соглашение о свободном рынке труда между их странами в рамках трансграничной экономической инициативы, названной Open Balkan. Единый рынок труда для граждан Сербии, Северной Македонии и Албании вступил в силу 1 марта 2024 года.