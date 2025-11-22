Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор заявил о прогрессе в продвижении санкций против России - РИА Новости, 22.11.2025
02:59 22.11.2025
Американский сенатор заявил о прогрессе в продвижении санкций против России
Американский сенатор заявил о прогрессе в продвижении санкций против России - РИА Новости, 22.11.2025
Американский сенатор заявил о прогрессе в продвижении санкций против России
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России в конгрессе США. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
санкции в отношении россии
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Американский сенатор заявил о прогрессе в продвижении санкций против России

Сенатор Грэм заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о прогрессе в продвижении законопроекта о санкциях против России в конгрессе США.
"Я рад, что, похоже, наметился прогресс в продвижении законопроекта о санкциях против России в палате представителей, который имеют подавляющую двухпартийную поддержку в конгрессе", - написал Грэм* в социальной сети Х.
По его словам, данная законодательная инициатива даст президенту США Дональду Трампу больше рычагов влияния на Москву, чем когда-либо раньше.
"Крайне важно как можно скорее провести данный законопроект через конгресс", - призвал республиканский политик.
Ранее в пятницу член палаты представителей конгресса США Брайан Фитцпатрик заявил в соцсети Х, что уведомил руководство палаты о подаче так называемой петиции о высвобождении, которая позволит принудительно вынести законопроект о новых санкциях против России на рассмотрение законодателей, если она наберет необходимое число голосов поддержки.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
