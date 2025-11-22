В Германии считают, что не смогут отказаться от газа из России до 2028 года

Мюллер: Германия продолжит получать российский газ через госкомпанию SEFE

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Трубопровод для транспортировки российского газа в ЕС © РИА Новости / Алексей Витвицкий Трубопровод для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото