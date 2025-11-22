Эмиратская IHC заинтересована в покупке активов "Лукойла", сообщают СМИ

"Холдинг рассматривается как ключевой инструмента для диверсификации экономики ОАЭ. Среди компаний, входящих в её состав, — крупнейший девелопер Абу-Даби Aldar Properties, владелец крупнейшего выставочного центра в Абу-Даби Adnec Group, технологическая компания Presight, морская логистическая компания Al Seer Marine, строительная NMDC Group и другие", - пишет The National.