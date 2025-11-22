Рейтинг@Mail.ru
Эмиратская IHC заинтересована в покупке активов "Лукойла", сообщают СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
15:50 22.11.2025 (обновлено: 15:51 22.11.2025)
Эмиратская IHC заинтересована в покупке активов "Лукойла", сообщают СМИ
Эмиратская IHC заинтересована в покупке активов "Лукойла", сообщают СМИ
Эмиратская компания по рыночной капитализации IHC подтвердила заинтересованность в международных активах "Лукойл", сообщает газета The National. РИА Новости, 22.11.2025
экономика, абу-даби, оаэ, сша, министерство финансов сша, лукойл, gunvor group
Экономика, Абу-Даби, ОАЭ, США, Министерство финансов США, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group
© AP Photo / Valentina PetrovaАЗС "Лукойл" в Софии
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
АЗС "Лукойл" в Софии. Архивное фото
ДУБАЙ, 22 ноя - РИА Новости. Эмиратская компания по рыночной капитализации IHC подтвердила заинтересованность в международных активах "Лукойл", сообщает газета The National.
"Компания подтвердила, что ведет переговоры с Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (Ofac) относительно своей заинтересованности в международных активах российской энергетической компании "Лукойл", - пишет газета.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США скоро введут очень мощные санкции против России, заявил Трамп
21 ноября, 18:51
Инвестиционный холдинг IHC возглавляет шейх Тахнун бен Заид, заместитель правителя Абу-Даби и советник президента ОАЭ по национальной безопасности. IHC осуществляет глобальные инвестиции в США, Индии, Латинской Америке и Африке. Компания также проявляет интерес к расширению своего портфеля активов в США, Индии и быстрорастущих экономиках Центральной Азии. Компания намерена удвоить размер своих активов до 800 млрд дирхамов (218 млрд долларов США) к 2030 году, отмечает газета.
"Холдинг рассматривается как ключевой инструмента для диверсификации экономики ОАЭ. Среди компаний, входящих в её состав, — крупнейший девелопер Абу-Даби Aldar Properties, владелец крупнейшего выставочного центра в Абу-Даби Adnec Group, технологическая компания Presight, морская логистическая компания Al Seer Marine, строительная NMDC Group и другие", - пишет The National.
Министерство финансов США 22 октября включило "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. Впрочем, СМИ ранее в ноябре сообщали об интересе зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. В частности, это как нефтегазовые гиганты, такие как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и крупная инвестиционная компания Carlyle.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Chevron может купить зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters
17 ноября, 19:28
 
