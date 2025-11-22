В США назвали причину экстренной посадки самолета United Airlines

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета Boeing737 авиакомпании United Airlines в октябре стало столкновение с неисправным метеозондом на высоте 11 километров в небе над США, сообщила New York Post со ссылкой на отчет Национального совета по транспортной безопасности.
"В новом отчете было раскрыто, что неисправный метеозонд был тем загадочным объектом, который врезался в самолет United Airlines в прошлом месяце, разбив лобовое стекло и засыпав кабину осколками, когда самолет пролетал над штатом Юта на высоте 36 000 футов (11 километров — прим. ред.)", — говорится в материале.
Согласно отчету, за день до рейса из Спокана, штат Вашингтон, был запущен метеозонд WindBorne Systems для исследования атмосферы, однако компания признала, что временно потеряла с ним связь.
Хотя утверждалось что конструкция шаров создана с учетом требований безопасности полетов, после столкновения метеозонда с авиалайнером лобовое стекло в кабине пилотов было разбито, а осколки нанесли ранения одному из членов экипажа.
Самолет американской авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити во время рейса из Денвера в Лос-Анджелес. Отмечается, что борт находился на высоте почти 11 километров, когда в лобовое стекло врезался неизвестный объект. В результате стекло оказалось сильно повреждено, а командир воздушного судна получил осколочные ранения руки.