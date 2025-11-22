Рейтинг@Mail.ru
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/samolet-2056823705.html
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце - РИА Новости, 22.11.2025
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
Самолет, летевший из Москвы в Ухту (республика Коми), в субботу по техническим причинам совершил посадку в Череповце, приземление прошло штатно, воздушное судно РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:48:00+03:00
2025-11-22T17:48:00+03:00
происшествия
москва
ухта
череповец
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
https://ria.ru/20250630/samolet-2026226682.html
москва
ухта
череповец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ухта, череповец, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Ухта, Череповец, Северо-Западная транспортная прокуратура
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце

Самолет из Москвы в Ухту по техническим причинам штатно приземлился в Череповце

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Ухту (республика Коми), в субботу по техническим причинам совершил посадку в Череповце, приземление прошло штатно, воздушное судно уже отправлено по назначению, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«

"Двадцать второго ноября самолет МоскваУхта (Д2-333) авиапредприятия "Северсталь" по технической причине совершил посадку в аэропорту Череповец. Приземление прошло в штатном режиме", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Как отмечается, самолет вылетел в пункт назначения в 14.16 мск. До этого 66 пассажиров были размещены в здании аэровокзала, их обеспечили напитками и питанием.
Вологодская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Якутии самолет, летевший в Москву, совершил аварийную посадку
30 июня, 10:30
 
ПроисшествияМоскваУхтаЧереповецСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала