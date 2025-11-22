Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Ухту (республика Коми), в субботу по техническим причинам совершил посадку в Череповце, приземление прошло штатно, воздушное судно уже отправлено по назначению, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"Двадцать второго ноября самолет Москва – Ухта (Д2-333) авиапредприятия "Северсталь" по технической причине совершил посадку в аэропорту Череповец . Приземление прошло в штатном режиме", – говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Как отмечается, самолет вылетел в пункт назначения в 14.16 мск. До этого 66 пассажиров были размещены в здании аэровокзала, их обеспечили напитками и питанием.