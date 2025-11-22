https://ria.ru/20251122/samolet-2056823705.html
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
Самолет, летевший из Москвы в Ухту (республика Коми), в субботу по техническим причинам совершил посадку в Череповце, приземление прошло штатно
москва
ухта
череповец
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
Самолет из Москвы в Ухту по техническим причинам штатно приземлился в Череповце