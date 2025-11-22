Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Участники лидерского саммита "группы двадцати" в ЮАР приняли общую декларацию, в которой отмечается необходимость устойчивого урегулирования на Украине, утверждает источник РИА Новости.

"Приняли (декларацию лидеров - ред.) ", - сказал он.