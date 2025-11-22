Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР - РИА Новости, 22.11.2025
13:19 22.11.2025 (обновлено: 13:20 22.11.2025)
Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР
Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР
Источник рассказал о содержании декларации, принятой на саммите G20 в ЮАР

Источник: лидеры G20 приняли декларацию с призывом к урегулированию на Украине

© Getty Images / Anadolu / Ercin ErturkОткрытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025
Открытие саммита лидеров Группы двадцати в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Ercin Erturk
Открытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Участники лидерского саммита "группы двадцати" в ЮАР приняли общую декларацию, в которой отмечается необходимость устойчивого урегулирования на Украине, утверждает источник РИА Новости.
"Приняли (декларацию лидеров - ред.) ", - сказал он.
По словам собеседника, ситуация на Украине в декларации упомянута среди других конфликтов, нуждающихся в устойчивом мирном урегулировании.
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
