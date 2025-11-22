Рейтинг@Mail.ru
Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ryabkov-2056788551.html
Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа
Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 22.11.2025
Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа
Вопрос о проведении следующего контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, необходимо обеспечить его содержательное... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:03:00+03:00
2025-11-22T13:03:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056710559.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей рябков
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Рябков
Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа

Рябков: вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке дня

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о проведении следующего контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, необходимо обеспечить его содержательное наполнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта. Мы не можем позволить себе отойти от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже. Американцы хорошо понимают этот наш подход. Мы по разным линиями и на всех уровнях неоднократно излагали логику, которая стоит за ним. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются. Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта лидеров, который просто не может не быть результативным, вызрели", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос, может ли встреча Путина и Трампа пройти в краткосрочной перспективе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин оценил план Трампа по Украине
21 ноября, 20:45
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала