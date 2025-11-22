Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о проведении следующего контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, необходимо обеспечить его содержательное наполнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков