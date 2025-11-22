Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о проведении следующего контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня, необходимо обеспечить его содержательное наполнение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
"Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта. Мы не можем позволить себе отойти от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже. Американцы хорошо понимают этот наш подход. Мы по разным линиями и на всех уровнях неоднократно излагали логику, которая стоит за ним. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются. Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контакта лидеров, который просто не может не быть результативным, вызрели", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос, может ли встреча Путина и Трампа пройти в краткосрочной перспективе.
Путин оценил план Трампа по Украине
21 ноября, 20:45