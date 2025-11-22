https://ria.ru/20251122/rusal-2056767063.html
"Русал" исследовал дно в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
В 2024 году СМИ сообщали, что "Русал" выражал интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию в Гвинее-Бисау железной дороги для её соединения с соседними странами.
"Что касается порта Буба, то ОК "Русал" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается", - сказал посол РФ РИА Новости.
Он добавил, что сами проекты железной дороги и глубоководного порта стратегически важны для Гвинеи-Бисау
. Такой порт мог бы превратить страну в значимый транспортный хаб запада Африки
. Однако его стабильная работа потребовала бы прокладывания железной дороги почти через всю территорию страны, подчеркнул дипломат.
"Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран", - указал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.