"Русал" исследовал дно в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.

В 2024 году СМИ сообщали, что "Русал" выражал интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию в Гвинее-Бисау железной дороги для её соединения с соседними странами.

"Что касается порта Буба, то ОК "Русал" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается", - сказал посол РФ РИА Новости.

Он добавил, что сами проекты железной дороги и глубоководного порта стратегически важны для Гвинеи-Бисау . Такой порт мог бы превратить страну в значимый транспортный хаб запада Африки . Однако его стабильная работа потребовала бы прокладывания железной дороги почти через всю территорию страны, подчеркнул дипломат.

"Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран", - указал он.