"Русал" исследовал дно в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау - РИА Новости, 22.11.2025
09:56 22.11.2025
"Русал" исследовал дно в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау
"Русал" исследовал дно в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау
Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау
2025-11-22T09:56:00+03:00
2025-11-22T09:56:00+03:00
"Русал" исследовал дно в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау

"Русал" провел исследования дна в районе предполагаемого порта в Гвинее-Бисау

CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery / Сотрудник компании "Русал" во время работы
Сотрудник компании Русал во время работы - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
Сотрудник компании "Русал" во время работы. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Компания "Русал" провела исследования дна в районе предполагаемого строительства глубоководного порта в городе Буба в Гвинее-Бисау, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
В 2024 году СМИ сообщали, что "Русал" выражал интерес к строительству глубоководного порта в городе Буба и прокладыванию в Гвинее-Бисау железной дороги для её соединения с соседними странами.
"Что касается порта Буба, то ОК "Русал" выполнены батиметрические исследования в районе предполагаемого строительства, но поиск инвесторов продолжается", - сказал посол РФ РИА Новости.
Он добавил, что сами проекты железной дороги и глубоководного порта стратегически важны для Гвинеи-Бисау. Такой порт мог бы превратить страну в значимый транспортный хаб запада Африки. Однако его стабильная работа потребовала бы прокладывания железной дороги почти через всю территорию страны, подчеркнул дипломат.
"Для претворения в жизнь подобного мегапроекта, сроки реализации которого представляются достаточно существенными, не исключено привлечение инвесторов из различных стран", - указал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
