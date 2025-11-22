Опрос показал, когда россияне готовы обратиться в МКК за ипотечным кредитом

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти треть россиян (32%) готовы рассмотреть ипотечный кредит в микрокредитных компаниях (МКК) только в крайнем случае, а 43% - только после отказа в банке, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Запуск выдачи ипотечных кредитов по госпрограммам в МКК стал неожиданностью для большинства участников опроса. Так, 43% респондентов готовы рассматривать такой вариант только при отказе банка, еще 32% - только в крайней необходимости, а 14% категорически исключают для себя возможность ее оформления даже по льготной программе", - подсчитали аналитики, опросив около трех тысяч россиян.

Аналитики подчеркивают, что уровень осведомленности о продукте пока еще остается низким: только 24% респондентов знают, что некоторые микрокредитные компании имеют право выдавать льготную ипотеку, но лишь 8% понимают, что ставка по таким кредитам соответствует банковским условиям, а 33% впервые узнали о возможности в ходе опроса.

Основным мотивом для обращения в МКК для большинства россиян (56%) остается отказ банка, для четверти (27%) важным фактором для обращения стали прошлые нарушения кредитной дисциплины, которые все еще могут повлиять на вероятность одобрения в банках, а 19% обращают внимание на недостаточное присутствие банков с подходящими ипотечными предложениями в своем регионе.

Более того, россияне (41%), получающие доход в сфере фриланса или предпринимательской деятельности, проявляют особый интерес к новой возможности получения ипотечного кредита в регионе.

Также аналитики выяснили, что треть граждан выделили опасность агрессивных методов взыскания при возникновении просрочек как основной страх при получении ипотечного кредита в МКК. "Еще 29% респондентов считают, что ипотека в МКК может обойтись дороже из‑за дополнительных услуг и комиссий, даже если ставка изначально заявлена как льготная", - говорится в материалах исследования.

Генеральный директор финансового маркетплейса Григорий Бурденко пояснил, что одним из основных отличий ипотечных МКК от банков является то, что такие организации будут обслуживать заемщиков только по госпрограммам, работать исключительно в пределах одного региона и находиться в собственности этого региона под лицензией Банка России.