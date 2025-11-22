Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу

ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовный суд в подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) столице Йемена Сане приговорил 17 обвиняемых в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля к смертной казни через расстрел в общественном месте для устрашения, передало в субботу йеменское агентство новостей SABA содержание вынесенного приговора.
"Специализированный уголовный суд столицы приговорил 17 человек к смертной казни за шпионаж и работу в пользу американских, израильских и саудовских спецслужб, а также ещё двоих – к десяти годам тюремного заключения", - говорится в тексте приговора.
Суд также приговорил осуждённых к "расстрелу с исполнением приговора в общественном месте в качестве меры устрашения и возмездия".
Сторона обвинения предъявила подсудимым обвинение в шпионаже в пользу иностранных государств, враждебно настроенных по отношению к Йемену, в 2024–2025 годах, а именно, в пользу Саудовской Аравии, Великобритании, США, Израиля, сотрудники спецслужб которых, как посчитал суд хуситов, руководили осужденными в разведывательных целях, снабжали их зашифрованными средствами связи и приложениями для отслеживания местоположения, а также обучали их подключению и использованию скрытых камер.