Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу - РИА Новости, 22.11.2025
21:02 22.11.2025
Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу
Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу
в мире
йемен
саудовская аравия
сша
ансар алла
йемен
саудовская аравия
сша
в мире, йемен, саудовская аравия, сша, ансар алла
В мире, Йемен, Саудовская Аравия, США, Ансар Алла
Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу

Хуситы приговорили 17 осужденных за шпионаж к расстрелу в общественном месте

© РИА Новости / Шохди Аль-Суфи | Перейти в медиабанкГород Сана, Йемен
Город Сана, Йемен - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Шохди Аль-Суфи
Перейти в медиабанк
Город Сана, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Уголовный суд в подконтрольной шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситам) столице Йемена Сане приговорил 17 обвиняемых в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, США, Великобритании и Израиля к смертной казни через расстрел в общественном месте для устрашения, передало в субботу йеменское агентство новостей SABA содержание вынесенного приговора.
"Специализированный уголовный суд столицы приговорил 17 человек к смертной казни за шпионаж и работу в пользу американских, израильских и саудовских спецслужб, а также ещё двоих – к десяти годам тюремного заключения", - говорится в тексте приговора.
Суд также приговорил осуждённых к "расстрелу с исполнением приговора в общественном месте в качестве меры устрашения и возмездия".
Сторона обвинения предъявила подсудимым обвинение в шпионаже в пользу иностранных государств, враждебно настроенных по отношению к Йемену, в 2024–2025 годах, а именно, в пользу Саудовской Аравии, Великобритании, США, Израиля, сотрудники спецслужб которых, как посчитал суд хуситов, руководили осужденными в разведывательных целях, снабжали их зашифрованными средствами связи и приложениями для отслеживания местоположения, а также обучали их подключению и использованию скрытых камер.
