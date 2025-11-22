https://ria.ru/20251122/rossiya-2056829841.html
Михалков призвал контролировать развитие ИИ
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянам необходим "национальный гражданский иммунитет" в работе с искусственным интеллектом, остановить развитие ИИ невозможно, но его нужно контролировать, считает режиссер Никита Михалков.
"Это (развитие ИИ - ред.) невозможно остановить, но это нужно контролировать. Для этого нужно понять: мы для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для нас… Нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет. Кстати говоря, собственно, это и есть основа патриотизма", - сказал Михалков
на встрече с творческой молодежью в Национальном центре "Россия".
По его словам, все люди так или иначе сталкиваются с искусственным интеллектом, и чем быстрее россияне избавятся от внедрения в их сознание чужой идеологии, тем будет лучше.
"Если этот искусственный интеллект построен на наших традиционных, исторических, культурных ценностях, это не значит, что мы не должны смотреть и слушать чужую музыку, чужие речи, чужие фильмы, но мы должны иметь иммунитет. Нам нужна защита, внутренняя, нравственная защита", - подчеркнул режиссер.