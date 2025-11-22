Михалков призвал контролировать развитие ИИ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россиянам необходим "национальный гражданский иммунитет" в работе с искусственным интеллектом, остановить развитие ИИ невозможно, но его нужно контролировать, считает режиссер Никита Михалков.

"Это (развитие ИИ - ред.) невозможно остановить, но это нужно контролировать. Для этого нужно понять: мы для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для нас… Нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет. Кстати говоря, собственно, это и есть основа патриотизма", - сказал Михалков на встрече с творческой молодежью в Национальном центре "Россия".

По его словам, все люди так или иначе сталкиваются с искусственным интеллектом, и чем быстрее россияне избавятся от внедрения в их сознание чужой идеологии, тем будет лучше.