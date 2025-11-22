Рейтинг@Mail.ru
Мизулина назвала Shaman романтиком
18:26 22.11.2025
Мизулина назвала Shaman романтиком
Мизулина назвала Shaman романтиком
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) - романтик.
Мизулина назвала Shaman романтиком

Мизулина призналась, что считает Shaman романтиком

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина перед началом концерта "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и его супруга, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина перед началом концерта "30 лет на сцене" в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) - романтик.
Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. К журналистам артист вышел вместе с супругой Екатериной Мизулиной.
"Да", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли Shaman романтиком.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
Shaman и Екатерина Мизулина расписались в загсе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи
