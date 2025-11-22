https://ria.ru/20251122/rossiya-2056826723.html
Мизулина назвала Shaman романтиком
Мизулина назвала Shaman романтиком - РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина назвала Shaman романтиком
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) - романтик. РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина назвала Shaman романтиком
Мизулина призналась, что считает Shaman романтиком