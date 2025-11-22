Рейтинг@Mail.ru
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи - РИА Новости, 22.11.2025
18:21 22.11.2025
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи - РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, говоря о выборе Донецка в качестве места для росписи, заявила, что другого варианта и не могло быть. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:21:00+03:00
2025-11-22T18:21:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
екатерина мизулина
денис пушилин
лига безопасного интернета
общество
донецк
донецкая народная республика
донецк, донецкая народная республика, екатерина мизулина, денис пушилин, лига безопасного интернета, общество
Донецк, Донецкая Народная Республика, Екатерина Мизулина, Денис Пушилин, Лига безопасного интернета, Общество
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи

Мизулина: другого варианта для росписи, кроме Донецка, не было

© Кадр видео, опубликованного Екатериной МизулинойShaman и Екатерина Мизулина расписались в загсе Донецка
Shaman и Екатерина Мизулина расписались в загсе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Кадр видео, опубликованного Екатериной Мизулиной
Shaman и Екатерина Мизулина расписались в загсе Донецка
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, говоря о выборе Донецка в качестве места для росписи, заявила, что другого варианта и не могло быть.
Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. К журналистам артист вышел вместе с супругой Екатериной Мизулиной.
"Другого варианта и не было", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Мизулина отметила, что сейчас не время для пышных и широких свадебных торжеств. "Не то время. Люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте. Поэтому тихо, спокойно отметим", - добавила она.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной
21 ноября, 11:18
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаЕкатерина МизулинаДенис ПушилинЛига безопасного интернетаОбщество
 
 
