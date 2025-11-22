https://ria.ru/20251122/rossiya-2056826093.html
Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, говоря о выборе Донецка в качестве места для росписи, заявила, что другого варианта и не могло быть. РИА Новости, 22.11.2025
Мизулина: другого варианта для росписи, кроме Донецка, не было
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, говоря о выборе Донецка в качестве места для росписи, заявила, что другого варианта и не могло быть.
Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой "SHAMAN. 30 лет на сцене" пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. К журналистам артист вышел вместе с супругой Екатериной Мизулиной
.
"Другого варианта и не было", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Мизулина отметила, что сейчас не время для пышных и широких свадебных торжеств. "Не то время. Люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте. Поэтому тихо, спокойно отметим", - добавила она.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка
в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР
). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин
.