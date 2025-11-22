Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, говоря о выборе Донецка в качестве места для росписи, заявила, что другого варианта и не могло быть.

"Другого варианта и не было", - сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Мизулина отметила, что сейчас не время для пышных и широких свадебных торжеств. "Не то время. Люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте. Поэтому тихо, спокойно отметим", - добавила она.