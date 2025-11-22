Рейтинг@Mail.ru
03:07 22.11.2025
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
общество, россия, пенсии, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсии, Социальный фонд России
Названа средняя пенсия по инвалидности в России

Средняя пенсия по инвалидности в России составила 15 871 рубль

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Средний размер пенсии по инвалидности в России составил более 15 тысяч рублей по состоянию на 1 октября, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средняя пенсия по инвалидности на 1 октября достигла 15 871 рубля в месяц. В начале года она составляла 15 488 рублей в месяц.
Размер этой пенсии у работающих получателей чуть выше, чем у неработающих - 16 037 рублей против 15 796 рублей.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Пенсионеров предупредили о риске потерять часть законных выплат
17 ноября, 02:17
 
