Названа средняя пенсия по инвалидности в России

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Средний размер пенсии по инвалидности в России составил более 15 тысяч рублей по состоянию на 1 октября, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, средняя пенсия по инвалидности на 1 октября достигла 15 871 рубля в месяц. В начале года она составляла 15 488 рублей в месяц.