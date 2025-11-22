https://ria.ru/20251122/rossija-2056741807.html
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
Названа средняя пенсия по инвалидности в России - РИА Новости, 22.11.2025
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
22.11.2025
общество
россия
пенсии
социальный фонд россии
россия
Названа средняя пенсия по инвалидности в России
Средняя пенсия по инвалидности в России составила 15 871 рубль
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Средний размер пенсии по инвалидности в России составил более 15 тысяч рублей по состоянию на 1 октября, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средняя пенсия по инвалидности на 1 октября достигла 15 871 рубля в месяц. В начале года она составляла 15 488 рублей в месяц.
Размер этой пенсии у работающих получателей чуть выше, чем у неработающих - 16 037 рублей против 15 796 рублей.