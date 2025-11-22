В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег

По данным издания, он обратил внимание, что вопрос денег может не решаться, когда суд возвращает квартиру продавцу, признав сделку недействительной, и выразил мнение, что следует учитывать права обеих сторон.

Он также добавил, что это бы шло в соответствии с нормами Гражданского кодекса, поскольку нельзя требовать исполнения обязательства, не выполняя встречное обязательство.