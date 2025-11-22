Рейтинг@Mail.ru
В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 22.11.2025 (обновлено: 06:29 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/rosreestr-2056749868.html
В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег
В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег - РИА Новости, 22.11.2025
В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег
В Росреестре предложили возвращать обманутому продавцу квартиру только после возврата денег, пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на замруководителя... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T06:13:00+03:00
2025-11-22T06:29:00+03:00
жилье
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_0:283:2961:1949_1920x0_80_0_0_1e8df480d1fbe1e905b637a5d1de5f02.jpg
https://ria.ru/20251120/izyatie-2056156961.html
https://ria.ru/20251009/zhile-2047172701.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027609392_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_c3ab117170c84d11d83af67e7d958b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия, общество
Жилье, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Россия, Общество
В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег

Росреестр предложил не возвращать квартиры обманутым продавцам до возврата денег

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДверь квартиры
Дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дверь квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Росреестре предложили возвращать обманутому продавцу квартиру только после возврата денег, пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на замруководителя ведомства Алексея Бутовецкого.
По данным издания, он обратил внимание, что вопрос денег может не решаться, когда суд возвращает квартиру продавцу, признав сделку недействительной, и выразил мнение, что следует учитывать права обеих сторон.
Квартира - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиянам объявили о двух подходах к изъятию жилья у собственника
20 ноября, 03:13
"Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно", — цитиует газета Бутовецкого.
Он также добавил, что это бы шло в соответствии с нормами Гражданского кодекса, поскольку нельзя требовать исполнения обязательства, не выполняя встречное обязательство.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Юрист объяснил, когда могут отнять купленное на вторичке жилье
9 октября, 02:17
 
ЖильеФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала