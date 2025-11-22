В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Росреестре предложили возвращать обманутому продавцу квартиру только после возврата денег, пишет газета "Комсомольская правда" со ссылкой на замруководителя ведомства Алексея Бутовецкого.
По данным издания, он обратил внимание, что вопрос денег может не решаться, когда суд возвращает квартиру продавцу, признав сделку недействительной, и выразил мнение, что следует учитывать права обеих сторон.
"Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно", — цитиует газета Бутовецкого.
Он также добавил, что это бы шло в соответствии с нормами Гражданского кодекса, поскольку нельзя требовать исполнения обязательства, не выполняя встречное обязательство.
