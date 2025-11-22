Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире

"Мы провели испытания своих перспективных систем доставки - "Посейдон" и "Буревестник". Президент дал поручение. МИД совместно с ведомствами обеспечивает его выполнение, а именно, ведет сбор и анализ информации относительно того, целесообразно ли рекомендовать готовить инфраструктуру к чему-то в плане тестирования. Мы не подошли к этой фазе, мы выполняем на данном этапе в точности те формулировки президентского поручения, которое мы получили", - сказал он.

"Как и везде в отношениях с Западом, мы идем от фактов, от той политики, от действий, которые проводятся соответствующими государствами, и оснований ориентироваться на некие идеи, не подкрепляемые конкретными шагами, а скорее, опровергаемые этой повседневной практикой, мы не можем. Соответственно, мы будем предпринимать все, что требуется, для того, чтобы со своей стороны гарантировано обеспечивать собственную безопасность, в том числе при опоре на российский потенциал ядерного сдерживания", - заключил он.