Рейтинг@Mail.ru
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/rjabki-2056788916.html
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире - РИА Новости, 22.11.2025
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире
Важнейшей предпосылкой для гипотетической денуклеаризации ядерных потенциалов является всеобщее и полное разоружение в мире, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:06:00+03:00
2025-11-22T13:06:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей рябков
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051702831.html
https://ria.ru/20251030/kreml-2051824692.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей рябков, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Дональд Трамп, НАТО
Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире

Рябков: денуклеаризация в мире возможна только после всеобщего разоружения

© Фото : МИД РоссииСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : МИД России
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Важнейшей предпосылкой для гипотетической денуклеаризации ядерных потенциалов является всеобщее и полное разоружение в мире, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы отметили для себя неоднократно озвученную с американской стороны идею "денуклеаризации". Здесь можно много чего сказать в качестве комментария, пожалуй, оптимально ограничиться отсылкой к шестой статье базового Договора о нераспространении ядерного оружия, где освобождение мира от ядерного оружия четко, жестко, неотменимо вписано в контекст всеобщего и полного разоружения. Давайте посмотрим, близко ли мы подошли к цели всеобщего и полного разоружения как неотъемлемой предпосылки денуклеаризации?" - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на борту Air Force One во время путешествия по Азии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп не считает, что ядерные риски выросли после его заявления
30 октября, 08:07
Говоря о заявлениях президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия, Рябков напомнил, что Россия пыталась получить официальное объяснение американской стороны о том, что имеется в виду под этими испытаниями - испытания средств доставки, подкритические тесты, то есть тесты без запуска цепной реакции, либо действительно натурные ядерные взрывы.
"Мы не получили ответа на этот счет. Мы отмечаем определенную разноголосицу по данному сюжету", - отметил Рябков.
«
"Мы провели испытания своих перспективных систем доставки - "Посейдон" и "Буревестник". Президент дал поручение. МИД совместно с ведомствами обеспечивает его выполнение, а именно, ведет сбор и анализ информации относительно того, целесообразно ли рекомендовать готовить инфраструктуру к чему-то в плане тестирования. Мы не подошли к этой фазе, мы выполняем на данном этапе в точности те формулировки президентского поручения, которое мы получили", - сказал он.
С другой стороны, Рябков напомнил, что НАТО провозгласила себя ядерным альянсом и неоднократно подчеркивала, что будет им оставаться до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.
"Как и везде в отношениях с Западом, мы идем от фактов, от той политики, от действий, которые проводятся соответствующими государствами, и оснований ориентироваться на некие идеи, не подкрепляемые конкретными шагами, а скорее, опровергаемые этой повседневной практикой, мы не можем. Соответственно, мы будем предпринимать все, что требуется, для того, чтобы со своей стороны гарантировано обеспечивать собственную безопасность, в том числе при опоре на российский потенциал ядерного сдерживания", - заключил он.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
30 октября, 13:03
 
В миреРоссияСШАСергей РябковДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала