Рябков назвал условие для денуклеаризации в мире

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Важнейшей предпосылкой для гипотетической денуклеаризации ядерных потенциалов является всеобщее и полное разоружение в мире, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы отметили для себя неоднократно озвученную с американской стороны идею "денуклеаризации". Здесь можно много чего сказать в качестве комментария, пожалуй, оптимально ограничиться отсылкой к шестой статье базового Договора о нераспространении ядерного оружия, где освобождение мира от ядерного оружия четко, жестко, неотменимо вписано в контекст всеобщего и полного разоружения. Давайте посмотрим, близко ли мы подошли к цели всеобщего и полного разоружения как неотъемлемой предпосылки денуклеаризации?" - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Говоря о заявлениях президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия, Рябков напомнил, что Россия пыталась получить официальное объяснение американской стороны о том, что имеется в виду под этими испытаниями - испытания средств доставки, подкритические тесты, то есть тесты без запуска цепной реакции, либо действительно натурные ядерные взрывы.
"Мы не получили ответа на этот счет. Мы отмечаем определенную разноголосицу по данному сюжету", - отметил Рябков.
"Мы провели испытания своих перспективных систем доставки - "Посейдон" и "Буревестник". Президент дал поручение. МИД совместно с ведомствами обеспечивает его выполнение, а именно, ведет сбор и анализ информации относительно того, целесообразно ли рекомендовать готовить инфраструктуру к чему-то в плане тестирования. Мы не подошли к этой фазе, мы выполняем на данном этапе в точности те формулировки президентского поручения, которое мы получили", - сказал он.
С другой стороны, Рябков напомнил, что НАТО провозгласила себя ядерным альянсом и неоднократно подчеркивала, что будет им оставаться до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.
"Как и везде в отношениях с Западом, мы идем от фактов, от той политики, от действий, которые проводятся соответствующими государствами, и оснований ориентироваться на некие идеи, не подкрепляемые конкретными шагами, а скорее, опровергаемые этой повседневной практикой, мы не можем. Соответственно, мы будем предпринимать все, что требуется, для того, чтобы со своей стороны гарантировано обеспечивать собственную безопасность, в том числе при опоре на российский потенциал ядерного сдерживания", - заключил он.
