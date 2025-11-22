Борт Air Arabia из Шарджи в Домодедово прилетел без 90 мест багажа

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Рейс авиакомпании Air Arabia из Шарджи (ОАЭ) в аэропорт "Домодедово" прилетел без примерно 90 мест багажа, его планируют доставить пассажирам уже в субботу, сообщили РИА Новости в авиагавани московского авиаузла.

Ранее в соцсетях сообщали о многих пассажирах, ожидающих багаж в " Домодедово ".

"Около 90 мест багажа по техническим причинам не прибыли рейсом авиакомпании Air Arabia G9 958 из Шарджи", - прокомментировали ситуацию в аэропорту.

"Домодедово" организовал шесть дополнительных рабочих мест для оформления задержанного багажа. Весь багаж планируется доставить ближайшими рейсами авиакомпании Air Arabia: G9 950 после 13.30 мск, G9 805 после 22.35 мск и G9 956 после 23.40 мск.