Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили за ночь 69 украинских дронов над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T07:58:00+03:00
2025-11-22T07:58:00+03:00
2025-11-22T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
саратовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
самарская область
ростовская область
саратовская область
белгородская область
самарская область
республика крым
брянская область
волгоградская область
Силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников
