07:11 22.11.2025
Посол России рассказал о приглашении Путина посетить Гвинею-Бисау
Посол России рассказал о приглашении Путина посетить Гвинею-Бисау
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 2023 году получил приглашение посетить Гвинею-Бисау на встрече с действующим лидером этого государства Умару Сиссоку Эмбало, рассказал в интервью РИА Новости посол России в стране Александр Егоров.
"Что касается приглашения Владимиру Путину, то, по имеющимся у нас сведениям, оно действительно прозвучало в ходе встречи лидеров двух государств в рамках II саммита "Россия-Африка" в июле 2023 года в Санкт-Петербурге", - сказал дипломат агентству, комментируя соответствующий вопрос.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Гвинея-Бисау рассчитывает на углубление сотрудничества с БРИКС
29 сентября 2024, 06:10
 
