06:53 22.11.2025
Песков не исключил, что Путин до конца года может посетить новые регионы
Песков не исключил, что Путин до конца года может посетить новые регионы
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин может посетить новые регионы до конца года, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство граждан поддержали присоединение к России.

В ДНР "за" высказались 99,23% голосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.

Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав страны новых территорий.
