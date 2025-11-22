https://ria.ru/20251122/putin-2056751978.html
Песков не исключил, что Путин до конца года может посетить новые регионы
Владимир Путин может посетить новые регионы до конца года, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2025-11-22T06:53:00+03:00
2025-11-22T06:53:00+03:00
2025-11-22T07:37:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_d84cf3b2ca6858508a36dc7e74ee72a0.jpg
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
2025
Новости
ru-RU
РИА Новости
РИА Новости
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
Песков: Путин может посетить новые регионы, но пока такого визита в графике нет