Песков не исключил, что Путин до конца года может посетить новые регионы

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин может посетить новые регионы до конца года, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство граждан поддержали присоединение к России.

В ДНР "за" высказались 99,23% голосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%.