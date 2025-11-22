Пушков оценил назначение нового представителя США по Украине

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый представитель президента США по Украине Дэниел Дрисколл будет действовать без ненужных симпатий по отношению к Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине, сообщает газета Guardian.
"Дрисколл - министр армии и друг (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса. Он будет, видимо, действовать без сантиментов и ненужных для его миссии симпатий к Украине", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, который раньше лоббировал в США позицию Киева, вероятно, "отказался продвигать мирный план Трампа по урегулированию украинского кризиса".
"И теперь его заменит ... Дрисколл, задача которого будет состоять в том, чтобы побудить Киев принять план", - констатировал парламентарий.
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.
