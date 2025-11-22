Пушков оценил назначение нового представителя США по Украине

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый представитель президента США по Украине Дэниел Дрисколл будет действовать без ненужных симпатий по отношению к Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

"И теперь его заменит ... Дрисколл, задача которого будет состоять в том, чтобы побудить Киев принять план", - констатировал парламентарий.