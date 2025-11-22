Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил назначение нового представителя США по Украине
22.11.2025
Пушков оценил назначение нового представителя США по Украине
Пушков оценил назначение нового представителя США по Украине
Новый представитель президента США по Украине Дэниел Дрисколл будет действовать без ненужных симпатий по отношению к Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 22.11.2025
2025
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Кит Келлог
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Кит Келлог
Пушков оценил назначение нового представителя США по Украине

Пушков: Дрисколл будет действовать без ненужных симпатий к Киеву

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый представитель президента США по Украине Дэниел Дрисколл будет действовать без ненужных симпатий по отношению к Киеву, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине, сообщает газета Guardian.
"Дрисколл - министр армии и друг (вице-президента США Джей Ди - ред.) Вэнса. Он будет, видимо, действовать без сантиментов и ненужных для его миссии симпатий к Украине", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, который раньше лоббировал в США позицию Киева, вероятно, "отказался продвигать мирный план Трампа по урегулированию украинского кризиса".
"И теперь его заменит ... Дрисколл, задача которого будет состоять в том, чтобы побудить Киев принять план", - констатировал парламентарий.
Ранее газета Politico сообщала, что Трамп направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию.
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли цель визита генерала США на Украину
20 ноября, 09:02
 
США Украина Киев Дональд Трамп Алексей Пушков Кит Келлог
 
 
