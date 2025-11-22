Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что высказывание американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что санкции, деньги и оружие от США не могут разрешить конфликт на Украине, является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе.