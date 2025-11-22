Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что высказывание американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что санкции, деньги и оружие от США не могут разрешить конфликт на Украине, является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе.
Ранее Вэнс назвал фантазией убеждения о том, что украинскому урегулированию помогут санкции или деньги и оружие для Киева, только умные люди, а не провалившиеся дипломаты способны разрешить ситуацию. Также вице-президент заявил, что критика плана США по украинскому урегулированию демонстрирует непонимание реальности на земле.
СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
19 февраля, 02:25
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе", — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что именно точка зрения Вэнса, судя по всему, возобладала в администрации Трампа. По этой причине ее покидает спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, добавил Пушков. Подход Келлога, близкий к подходу руководителей ЕС, не вписывается в выбранный Трампом курс и в его мирный план.
"Новые санкции или угроза их применения остаются в арсенале администрации США как инструменты давления на Россию. Вместе с тем Вашингтон встал на путь более жесткого "принуждения к миру" Украины, пригрозив ей прекращением поставок оружия и разведданных в случае, если Киев не примет план Трампа", — подчеркнул сенатор.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению.