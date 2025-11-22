Рейтинг@Mail.ru
Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 22.11.2025 (обновлено: 17:42 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/pushki-2056761331.html
Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте
Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте - РИА Новости, 22.11.2025
Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что высказывание американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что санкции, деньги и оружие от США не могут разрешить... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:00:00+03:00
2025-11-22T17:42:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
алексей пушков
дмитрий песков
кит келлог
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74934/72/749347235_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_8c991f64f76b1616b9fe62cb05ffba0e.jpg
https://ria.ru/20250219/rubio-2000190300.html
https://ria.ru/20250417/sanktsii-2011743927.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/74934/72/749347235_0:0:2136:1602_1920x0_80_0_0_da6e41aa2d167d1df78c02b81b529a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, алексей пушков, дмитрий песков, кит келлог, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Алексей Пушков, Дмитрий Песков, Кит Келлог, Евросоюз
Пушков отреагировал на заявления Вэнса об украинском конфликте

Пушков: Вэнс признал несостоятельность предыдущего курса США по Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков
Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что высказывание американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что санкции, деньги и оружие от США не могут разрешить конфликт на Украине, является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе.
Ранее Вэнс назвал фантазией убеждения о том, что украинскому урегулированию помогут санкции или деньги и оружие для Киева, только умные люди, а не провалившиеся дипломаты способны разрешить ситуацию. Также вице-президент заявил, что критика плана США по украинскому урегулированию демонстрирует непонимание реальности на земле.
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. 18 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
СМИ: Рубио заявил, что США сохранят санкции против России
19 февраля, 02:25
"Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал фантазией представление о том, будто санкции, деньги и оружие от США могут разрешить конфликт на Украине. Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе", — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор добавил, что именно точка зрения Вэнса, судя по всему, возобладала в администрации Трампа. По этой причине ее покидает спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, добавил Пушков. Подход Келлога, близкий к подходу руководителей ЕС, не вписывается в выбранный Трампом курс и в его мирный план.
"Новые санкции или угроза их применения остаются в арсенале администрации США как инструменты давления на Россию. Вместе с тем Вашингтон встал на путь более жесткого "принуждения к миру" Украины, пригрозив ей прекращением поставок оружия и разведданных в случае, если Киев не примет план Трампа", — подчеркнул сенатор.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Bloomberg раскрыл, на какой шаг может решиться Трамп в отношении России
17 апреля, 09:32
 
В миреСШАРоссияУкраинаАлексей ПушковДмитрий ПесковКит КеллогЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала