Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Добропольского выступа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 22.11.2025
Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Добропольского выступа
Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Добропольского выступа
Вооруженные силы России улучшают позиции, сковывая противника в районе добропольского выступа, есть успехи в направлении Шахова и Владимировки, заявил в... РИА Новости, 22.11.2025
Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Добропольского выступа

Пушилин: ВС России сковывают силы ВСУ в районе Шахова и Владимировки

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы России улучшают позиции, сковывая противника в районе добропольского выступа, есть успехи в направлении Шахова и Владимировки, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается добропольского выступа, там ситуация меняется каждый день. Я вам честно скажу. Здесь есть успехи в направлении Шахова, в направлении Владимировки. И наши бойцы продолжают удерживать данное направление и, конечно же, сковывая возможности противника. И при этом улучшая оперативную ситуацию", - рассказал глава республики.
