Рейтинг@Mail.ru
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/pushilin-2056810247.html
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен - РИА Новости, 22.11.2025
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен
Украинские вооруженные формирования в Димитрове опасаются массово сдаваться в плен только из-за страха быть уничтоженными за это своими же, таким мнением в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:05:00+03:00
2025-11-22T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_0:133:3153:1907_1920x0_80_0_0_f1dfdb13b3633c26a83fb8b6381d7c62.jpg
https://ria.ru/20251122/voennye-2056784944.html
димитров
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023588644_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_21beb3328a7ee21a53400377d2f5fa93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен

Пушилин: ВСУ опасаются сдаваться в плен из-за страха быть убитыми своими же

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования в Димитрове опасаются массово сдаваться в плен только из-за страха быть уничтоженными за это своими же, таким мнением в интервью РИА Новости поделился глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Димитрове пока фиксируются немногочисленные попытки противника сдаться в плен.
"Мы видим немногочисленные попытки сдаться. Почему немногочисленные? Потому что все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага", - рассказал Пушилин.
Как сообщал глава ДНР в прошедший понедельник, все тропы, где противник еще пытается выйти из города, находятся под огневым контролем Вооруженных сил России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Минобороны рассказало о добровольно сдавшихся в плен военных ВСУ
Вчера, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала