Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен
Украинские вооруженные формирования в Димитрове опасаются массово сдаваться в плен только из-за страха быть уничтоженными за это своими же, таким мнением в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:05:00+03:00
2025-11-22T16:05:00+03:00
2025-11-22T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
димитров
донецкая народная республика
россия
Пушилин: ВСУ опасаются сдаваться в плен из-за страха быть убитыми своими же