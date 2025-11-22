Пушилин объяснил, почему ВСУ боятся массово сдаваться в плен

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские вооруженные формирования в Димитрове опасаются массово сдаваться в плен только из-за страха быть уничтоженными за это своими же, таким мнением в интервью РИА Новости поделился глава ДНР Денис Пушилин.