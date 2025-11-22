Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 22.11.2025
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Красноармейске
Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС РФ, планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2025
Пушилин заявил об ухудшении ситуации для ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ситуация в Красноармейске планомерно ухудшается для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация в Красноармейске, где свыше 75% территории города находится под контролем ВС РФ, планомерно ухудшается для противника, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"В центре внимания у всех сейчас Красноармейско-Димитровская агломерация. Там, если кратко, можно сказать, что противник находится в окружении, наши подразделения его продолжают перемалывать. В самом Красноармейске уже более 75% территории самого города находится под контролем наших Вооруженных сил. И ситуация планомерно для противника ухудшается", - рассказал Пушилин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Российский штурмовик рассказал о сопротивлении ВСУ у Красноармейска
03:25
Ранее глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Красноармейск освобожден более чем на 75%.
