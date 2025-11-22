Рейтинг@Mail.ru
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 22.11.2025 (обновлено: 19:23 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/protesty-2056792883.html
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты - РИА Новости, 22.11.2025
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты
Жители Кривого Рога вышли на митинги против отключений света, сообщает Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:41:00+03:00
2025-11-22T19:23:00+03:00
в мире
кривой рог
украина
дело миндича
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056803029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_822afc287bad73a985734aaba5f0ffcf.jpg
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056775144.html
https://ria.ru/20251122/spectator-2056773922.html
кривой рог
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Протесты в Кривом Роге против отключений света
Протесты в Кривом Роге против отключений света
2025-11-22T13:41
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056803029_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e1a264676643363bb8e81a6b0046009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кривой рог, украина, дело миндича, владимир зеленский
В мире, Кривой Рог, Украина, Дело Миндича, Владимир Зеленский
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты

В Кривом Роге начались протесты против отключений электроэнергии

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жители Кривого Рога вышли на митинги против отключений света, сообщает Telegram-канал "Политика страны".
«

"Протестующие называют графики отключений несправедливыми и требуют навести с этим порядок", — говорится в публикации.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости из-за США
Вчера, 11:17
Отмечается, что недовольные собрались перед зданием городского совета и перекрывают автомобильное движение.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США
Вчера, 11:05
 
В миреКривой РогУкраинаДело МиндичаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала