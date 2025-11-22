https://ria.ru/20251122/protesty-2056792883.html
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты - РИА Новости, 22.11.2025
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты
Жители Кривого Рога вышли на митинги против отключений света, сообщает Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T13:41:00+03:00
2025-11-22T13:41:00+03:00
2025-11-22T19:23:00+03:00
в мире
кривой рог
украина
дело миндича
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056803029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_822afc287bad73a985734aaba5f0ffcf.jpg
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056775144.html
https://ria.ru/20251122/spectator-2056773922.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056803029_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5e1a264676643363bb8e81a6b0046009.jpg
Протесты в Кривом Роге против отключений света
Протесты в Кривом Роге против отключений света
2025-11-22T13:41
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, дело миндича, владимир зеленский
В мире, Кривой Рог, Украина, Дело Миндича, Владимир Зеленский
В родном городе Зеленского вспыхнули протесты
В Кривом Роге начались протесты против отключений электроэнергии