Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек
Mirror: хруст суставами пальцев не приводит к артриту
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Привычка хрустеть костяшками пальцев не приводит к артриту, сообщил специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас, его слова приводит Mirror
"Этот щелчок при хрусте суставов обычно вызван лопающимися при изменении давления пузырьками газа в суставной жидкости, а не скрежетом костей", — говорит Аббас.
По словам врача, такая привычка сама по себе не повреждает суставы и не приводит к болезням. Он добавил, что если при хрусте нет боли или отека, то это безвредно.
"Когда следует проявлять осторожность: обратитесь к врачу, если щелчки сопровождаются болью, отеком, повышением температуры или ограничением подвижности — это признаки того, что может иметь место что-то другое", — заключил Аббас.