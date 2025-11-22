Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Привычка хрустеть костяшками пальцев не приводит к артриту, сообщил специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас, его слова приводит Привычка хрустеть костяшками пальцев не приводит к артриту, сообщил специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас, его слова приводит Mirror

"Этот щелчок при хрусте суставов обычно вызван лопающимися при изменении давления пузырьками газа в суставной жидкости, а не скрежетом костей", — говорит Аббас.

По словам врача, такая привычка сама по себе не повреждает суставы и не приводит к болезням. Он добавил, что если при хрусте нет боли или отека, то это безвредно.