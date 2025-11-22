Рейтинг@Mail.ru
Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/privychka-2056848041.html
Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек
Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек - РИА Новости, 22.11.2025
Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек
Привычка хрустеть костяшками пальцев не приводит к артриту, сообщил специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас, его слова приводит... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:57:00+03:00
2025-11-22T20:57:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149482/76/1494827611_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_6225f8c208b304d8eaede509d8a0ef72.jpg
https://ria.ru/20251113/rak-2054870378.html
https://ria.ru/20251103/rak-2052688079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149482/76/1494827611_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_598cb1240210d5ad2c937cf843cd41bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество
Здоровье - Общество
Врач разоблачил миф о вреде одной из самых распространенных привычек

Mirror: хруст суставами пальцев не приводит к артриту

© Fotolia / SENTELLOРуки
Руки - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / SENTELLO
Руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Привычка хрустеть костяшками пальцев не приводит к артриту, сообщил специалист по лечению заболеваний суставов доктор Сайед Надим Аббас, его слова приводит Mirror.
"Этот щелчок при хрусте суставов обычно вызван лопающимися при изменении давления пузырьками газа в суставной жидкости, а не скрежетом костей", — говорит Аббас.
Молоко в стакане - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученые назвали продукт, провоцирующий развитие опасного вида рака
13 ноября, 22:07
По словам врача, такая привычка сама по себе не повреждает суставы и не приводит к болезням. Он добавил, что если при хрусте нет боли или отека, то это безвредно.
"Когда следует проявлять осторожность: обратитесь к врачу, если щелчки сопровождаются болью, отеком, повышением температуры или ограничением подвижности — это признаки того, что может иметь место что-то другое", — заключил Аббас.
Кашель - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
СМИ раскрыли, какой безобидный симптом может быть признаком рака
3 ноября, 23:21
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала