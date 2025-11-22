Президент Ирана издал указ о деноминации валюты

ТЕГЕРАН, 22 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о деноминации валюты, сообщает администрация иранского президента.
"В целях реализации статьи 123 конституции Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о Центральном банке, (предусматривающей деноминацию национальной валюты - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.
Национальной валютой, согласно ранее опубликованному тексту инициативы, как и прежде, останется риал. Предложения об установлении единицей нацвалюты "тумана" - неофициальной, но популярной в народе денежной единицы, - не получили поддержки. Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты, которая была в ходу в Иране в XIX - первой трети XX века. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа. Центробанк Ирана обязан начать переходный период в течение двух лет с момента, когда указанный законопроект станет обязательным к исполнению.
Иран деноминирует валюту на фоне высокого уровня инфляции в Иране (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%) и стремительном ослаблении риала. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.
В начале октября член парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Фарид Мусави заявил РИА Новости, что власти Ирана деноминацией национальной валюты стремятся снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты.
Он также отметил, что рядовые граждане Ирана последствия валютной реформы почувствуют лишь со временем. По его словам, правительство предусмотрело необходимый период времени для распространения нового риала по стране. Как сказал Мусави, для иранцев это больше скажется с психологической точки зрения, нежели чем с экономической.
