Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/prezident-2056808565.html
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты - РИА Новости, 22.11.2025
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты
Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о деноминации валюты, сообщает администрация иранского президента. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:49:00+03:00
2025-11-22T15:49:00+03:00
в мире
иран
сша
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990618960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a6e7a14ee28374ff3f1f92655124f8e.jpg
https://ria.ru/20251121/iran-2056484789.html
https://ria.ru/20251109/iran-2053814495.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990618960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5ec523c274d886ea37a38ca47280d5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана издал указ о деноминации валюты

Президент Ирана Пезешкиан издал указ о деноминации национальной валюты

© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIANБанкнота номиналом 50 000 риалов, выпущенная Центральным банком Ирана в Тегеране
Банкнота номиналом 50 000 риалов, выпущенная Центральным банком Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
Банкнота номиналом 50 000 риалов, выпущенная Центральным банком Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 22 ноя - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о деноминации валюты, сообщает администрация иранского президента.
"В целях реализации статьи 123 конституции Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан уведомил Центральный банк о вступлении в силу поправки к пункту (а) статьи 58 Закона о Центральном банке, (предусматривающей деноминацию национальной валюты - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Президент Ирана заговорил о переносе столицы
21 ноября, 04:41
Национальной валютой, согласно ранее опубликованному тексту инициативы, как и прежде, останется риал. Предложения об установлении единицей нацвалюты "тумана" - неофициальной, но популярной в народе денежной единицы, - не получили поддержки. Риал будет состоять из ста керанов - более мелкой единицы, носящей историческое название национальной валюты, которая была в ходу в Иране в XIX - первой трети XX века. Период постепенного перехода на утвержденную парламентом валюту займет три года, в это время разрешено использование денежных знаков как старого, так и нового типа. Центробанк Ирана обязан начать переходный период в течение двух лет с момента, когда указанный законопроект станет обязательным к исполнению.
Иран деноминирует валюту на фоне высокого уровня инфляции в Иране (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%) и стремительном ослаблении риала. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.
В начале октября член парламентской комиссии Ирана по экономическим вопросам Фарид Мусави заявил РИА Новости, что власти Ирана деноминацией национальной валюты стремятся снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты.
Он также отметил, что рядовые граждане Ирана последствия валютной реформы почувствуют лишь со временем. По его словам, правительство предусмотрело необходимый период времени для распространения нового риала по стране. Как сказал Мусави, для иранцев это больше скажется с психологической точки зрения, нежели чем с экономической.
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иран и Россия договорились создать морской консорциум
9 ноября, 19:34
 
В миреИранСШАМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала