В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице
Пожар произошел в центре Москвы, горят стройматериалы на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T03:14:00+03:00
