В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице - РИА Новости, 22.11.2025
03:14 22.11.2025
В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице
В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице - РИА Новости, 22.11.2025
В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице
Пожар произошел в центре Москвы, горят стройматериалы на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице, сообщает столичный главк МЧС России. РИА Новости, 22.11.2025
2025
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Москвы загорелось здание на Тверской улице

В центре Москвы на девятом этаже нежилого здания вспыхнул пожар

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в центре Москвы, горят стройматериалы на девятом этаже нежилого здания на Тверской улице, сообщает столичный главк МЧС России.
"На Тверской улице произошло загорание строительных материалов на девятом этаже многоэтажного нежилого здания", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На месте работают 47 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Ликвидация пожара в квартире на 19-м этаже жилого дома на ул. 2-я Звенигородская в Пресненском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В центре Москвы ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома
19 ноября, 18:13
 
 
