Лукашенко поздравил Мадуро с Днем рождения - РИА Новости, 22.11.2025
21:33 22.11.2025
Лукашенко поздравил Мадуро с Днем рождения
Лукашенко поздравил Мадуро с Днем рождения
в мире
венесуэла
белоруссия
минск
александр лукашенко
николас мадуро
владимир путин
в мире, венесуэла, белоруссия, минск, александр лукашенко, николас мадуро, владимир путин
В мире, Венесуэла, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Николас Мадуро, Владимир Путин
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко и Никалос Мадуро
Александр Лукашенко и Никалос Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко и Никалос Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю его дня рождения, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко сердечно поздравил президента Николаса Мадуро с его днем рождения, подчеркнув его политическую мудрость, преданность народу и твердую защиту суверенитета", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра.

Путин поздравил Мадуро с Днем рождения
Вчера, 18:01
В опубликованном переводе письма Лукашенко указал, что в условиях формирования многополярного мира голос Венесуэлы "имеет значение", и заявил, что Минск продолжит поддерживать венесуэльский народ перед лицом любых попыток дестабилизации региона.
"Мы солидарны с боливарианским правительством и осуждаем любую агрессию против независимой Венесуэлы, которая необоснованно нагнетает ситуацию в Карибском бассейне и Латинской Америке", – говорится в тексте.
Лукашенко выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства Белоруссии и Венесуэлы и пожелал Мадуро здоровья, энергии и успехов, а венесуэльцам - "единства, духовной поддержки и защиты от первых канонизированных венесуэльских святых".
Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что Мадуро получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, в котором "подтверждается стратегический характер отношений" двух стран.
Трамп отказался подтвердить, что потребует от Мадуро отставки
21 ноября, 19:34
 
В миреВенесуэлаБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоНиколас МадуроВладимир Путин
 
 
