Лукашенко поздравил Мадуро с Днем рождения

МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро по случаю его дня рождения, сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко сердечно поздравил президента Николаса Мадуро с его днем рождения, подчеркнув его политическую мудрость, преданность народу и твердую защиту суверенитета", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра.
"Мы солидарны с боливарианским правительством и осуждаем любую агрессию против независимой Венесуэлы, которая необоснованно нагнетает ситуацию в Карибском бассейне и Латинской Америке", – говорится в тексте.
Лукашенко выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства Белоруссии и Венесуэлы и пожелал Мадуро здоровья, энергии и успехов, а венесуэльцам - "единства, духовной поддержки и защиты от первых канонизированных венесуэльских святых".
Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что Мадуро получил поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, в котором "подтверждается стратегический характер отношений" двух стран.
