Лукашенко поздравил Мадуро с Днем рождения

"Президент Беларуси Александр Лукашенко сердечно поздравил президента Николаса Мадуро с его днем рождения, подчеркнув его политическую мудрость, преданность народу и твердую защиту суверенитета", - говорится в сообщении в Telegram-канале министра.

Лукашенко выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства Белоруссии и Венесуэлы и пожелал Мадуро здоровья, энергии и успехов, а венесуэльцам - "единства, духовной поддержки и защиты от первых канонизированных венесуэльских святых".