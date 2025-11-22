Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.11.2025 (обновлено: 05:20 22.11.2025)
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных
За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1295 военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1295 военнослужащих, сообщило Минобороны.
Бойцы ликвидировали:
  • до 385 солдат ВСУ в зоне ответственности центральной группировки;
  • более 220 — западной;
  • до 220 — южной;
  • до 220 — восточной;
  • до 175 — северной;
  • до 75 — на части фронта, где воюют бойцы "Днепра".
По данным Минобороны от пятницы, всего за неделю потери ВСУ превысили 9425 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
