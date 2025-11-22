https://ria.ru/20251122/poteri-2056748038.html
ВСУ за сутки потеряли до 1295 военных
За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1295 военнослужащих, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
безопасность
украина
россия
украина
россия
