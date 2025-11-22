Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.