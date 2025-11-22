https://ria.ru/20251122/posol-2056773084.html
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол - РИА Новости, 22.11.2025
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:52:00+03:00
2025-11-22T10:52:00+03:00
2025-11-22T10:52:00+03:00
в мире
россия
гвинея-бисау
александр егоров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75970/88/759708858_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f5275cd0061301af5e89910f972508b4.jpg
https://ria.ru/20251122/rossija-2056770979.html
россия
гвинея-бисау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75970/88/759708858_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0226f29d6679d2978709a7dc9b61c0e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гвинея-бисау, александр егоров
В мире, Россия, Гвинея-Бисау, Александр Егоров
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
Посол Егоров: Гвинея-Бисау заинтересована в инвесторах из РФ для добычи нефти