Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
10:52 22.11.2025
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол
Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал... РИА Новости, 22.11.2025
Гвинея-Бисау заинтересована в сотрудничестве по добыче нефти, заявил посол

Посол Егоров: Гвинея-Бисау заинтересована в инвесторах из РФ для добычи нефти

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Руководство Гвинеи-Бисау проявляет особенный интерес к сотрудничеству с инвесторами из России по вопросам добычи нефти в экономической зоне страны, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
"Гвинейские власти проявляют повышенный интерес к работе с российскими инвесторами в области разведки и разработки нефтяных месторождений в бисайской экономической зоне", - сказал собеседник агентства.
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Посол России рассказал о сотрудничестве с Гвинеей-Бисау по пиратской угрозе
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
