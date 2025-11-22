Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил возможность поставок лекарств в Гвинею-Бисау - РИА Новости, 22.11.2025
09:38 22.11.2025
Посол России оценил возможность поставок лекарств в Гвинею-Бисау
Посол России оценил возможность поставок лекарств в Гвинею-Бисау
Российские медикаменты вполне можно было бы поставить в Гвинею-Бисау, чье население сталкивается с целым рядом опасных болезней, высказал мнение в интервью РИА...
гвинея-бисау, россия, москва, александр егоров, воз
Гвинея-Бисау, Россия, Москва, Александр Егоров, ВОЗ
Посол России оценил возможность поставок лекарств в Гвинею-Бисау

Посол Егоров: в Гвинею-Бисау можно было бы поставить российские медикаменты

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Российские медикаменты вполне можно было бы поставить в Гвинею-Бисау, чье население сталкивается с целым рядом опасных болезней, высказал мнение в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
Собеседник агентства указал, что среди тропических болезней, больше всего угрожающих жителям страны, выделяется малярия. Это создаёт спрос на лекарства для борьбы с ней. Кроме этого, Гвинее-Бисау не хватает средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Наконец, отметил посол, местным больницам нужны устойчивые запасы антидотов в свете обитания в стране смертельно ядовитых змей.
"Хотя налаживание совместного производства медикаментов в Гвинее-Бисау в настоящее время представляется маловероятным, возможность их поставок из России, в том числе по линии международных организаций, таких как ВОЗ, выглядит вполне реальной", - сказал дипломат.
Заинтересованность страны в российских медикаментах ранее в разговоре с РИА Новости выразил посол Гвинеи-Бисау в Москве Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш.
