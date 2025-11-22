В Республике Сербской Боснии и Герцеговине 23 ноября состоятся внеочередные президентские выборы после того, как Центризбирком БиГ решил отозвать мандат у президента Милорада Додика. Российский посол в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову рассказал, почему эти выборы сложно считать легитимными, дал прогноз развития отношений Москвы и Баня-Луки, а так же объяснил, каким может быть выход Боснии и Герцеговины из наступившего кризиса.

– Игорь Андреевич, 23 ноября состоятся досрочные выборы президента в Республике Сербской. Как вы ожидаете, они пройдут тихо и спокойно, или может быть какое-то внешнее вмешательство, еще большее, чем сейчас?

– Я должен сказать, что непосредственной причиной этих выборов стали решения нелегитимного высокого представителя, которые повлияли на политическую ситуацию в целом. И с самого начала, можно сказать, проведенной Западом операции по инсталлированию господина Кристиана Шмидта (Верховный представитель по Боснии и Герцеговине ; власти России Китая , Республики Сербской и Сербии не признают его полномочия — ред.) без соответствующего одобрения Совета безопасности, — мы уже тогда говорили, что это наверняка приведет к крупному кризису, который мы сейчас наблюдаем.

Поэтому решения о проведении досрочных президентских выборов не являются легитимными в классическом понимании. Вместе с тем Милорад Додик как председатель Союза независимых социал-демократов (правящая партия РС БиГ – ред.) решил, что его партия будет участвовать в выборах и выдвинет своего кандидата. Кандидата выдвинула и оппозиционная Сербская демократическая партия (им стал Бранко Блануша – ред.).

Таким образом, мы исходим из того, что 23 ноября в результате честных и свободных выборов будет избран новый президент Республики Сербской. Мы наблюдаем за предвыборной кампанией, видим, на каких темах делают акцент кандидаты. В любом случае рассчитываем, что независимо от победителя будет продолжен курс на развитие всемерных связей Республики Сербской и Российской Федерации, которые и мы, и наши партнеры характеризуем как стратегическое сотрудничество.

– Нет ли такой возможности, что отношения между Москвой и Баня-Лукой могут как-то диаметрально измениться?

– Таких ожиданий у нас нет, потому что у нас нормальные отношения со всем политическим спектром Республики Сербской. Мы видим, что отношения с Россией для всех политиков являются базовой основой. Конечно, есть определенные нюансы, связанные с перспективами евроинтеграции Боснии и Герцеговины. Но мы исходим из того, что отношения Российской Федерации и Республики Сербской останутся приоритетом в программной деятельности любого кандидата.

– Ожидаются ли наблюдатели из России или наблюдатели от посольства?

– Как таковых наблюдателей из России не ожидается, потому что период подготовки к выборам был слишком коротким по причинам, о которых я уже говорил: выборы по сути навязаны извне. По традиции дипломаты посольства принимают участие в подобных выборах, наблюдали и на предыдущих общих выборах. Сейчас мы тоже намерены посетить несколько избирательных участков в Республике Сербской, чтобы ознакомиться с ходом голосования.

– Есть ли в двусторонней повестке соглашения между Россией и Республикой Сербской в сфере экономики, энергетики, образования?

– Как таковых межгосударственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Сербской нет, потому что речь идет о государстве и об энтитете в составе Боснии и Герцеговины. Но у нас очень много соглашений на местном уровне, побратимских связей, соглашений по сотрудничеству университетов, о проведении различных культурных мероприятий.

Все эти соглашения базируются на договоренностях, достигнутых в ходе встреч тогда еще президента Республики Сербской Милорада Додика с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым . Поэтому у нас есть определенная база, на которой основываются эти соглашения.

Кроме того, мы исходим из того, что отношения с Республикой Сербской будут развиваться и в рамках рабочей группы, которая будет сформирована в составе российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

– Вы упомянули университеты. Не планируется ли открытие филиалов российских вузов здесь?

– Пока речь не идет об открытии филиалов российских вузов, но есть очень хорошее сотрудничество, например, Тульского университета с Университетом Восточного Сараево, сотрудничество университетов в Екатеринбурге Нижнем Новгороде с высшими учебными заведениями здесь. Формируется сеть партнерств, которая позволяет осуществлять сотрудничество, в том числе обмен студентами.

– Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик неоднократно заявлял, что Дейтонские соглашения фактически не функционируют, а Запад стремится их разрушить. Многие дипломаты и эксперты говорят о серьезном кризисе в БиГ. Есть ли, на ваш взгляд, выход из ситуации?

– Я думаю, что единственный выход – как показала практика – это прекращение внешнего протектората над Боснией и Герцеговиной, закрытие аппарата Высокого представителя, передача всей полноты ответственности местным сторонам, которые должны найти взаимоприемлемые решения, позволяющие достигать прогресса Боснии и Герцеговины так, как это видится народам и гражданам страны

– Российские СМИ сообщали, что Брюссель давит на Боснию и Герцеговину с требованием введения виз для граждан России. Посольство комментировало, что в случае введения виз последует ответ. Видите ли вы сейчас признаки того, что Босния и Герцеговина действительно планирует введение виз?

– Нет, таких признаков сейчас мы не наблюдаем. Но мы видим, как Брюссель выдвигает определённые условия, связанные с евроинтеграцией Боснии и Герцеговины. Мы выражаем свою позицию по этим процессам. Естественно, приоритеты определяются самими боснийцами и герцеговинцами, политическими силами страны. Но при этом мы исходим из того, что дружественные связи между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией не должны страдать.

– В газете La Repubblica была публикация о том, что итальянцы якобы в 90-х ездили в Сараево на "человеческие сафари", убивали мирных жителей из снайперских винтовок и платили за это боснийским сербам. Почему, как вы думаете, такая публикация появилась именно сейчас?