Игорь Калабухов: в БиГ необходимо прекратить внешний протекторат
09:00 22.11.2025 (обновлено: 18:34 22.11.2025)
Игорь Калабухов: в БиГ необходимо прекратить внешний протекторат
В Республике Сербской Боснии и Герцеговине 23 ноября состоятся внеочередные президентские выборы после того, как Центризбирком БиГ решил отозвать мандат у...
Игорь Калабухов: в БиГ необходимо прекратить внешний протекторат

© Фото предоставлено посольством РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ)Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов
© Фото предоставлено посольством РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ)
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов. Архивное фото
В Республике Сербской Боснии и Герцеговине 23 ноября состоятся внеочередные президентские выборы после того, как Центризбирком БиГ решил отозвать мандат у президента Милорада Додика. Российский посол в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов в интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову рассказал, почему эти выборы сложно считать легитимными, дал прогноз развития отношений Москвы и Баня-Луки, а так же объяснил, каким может быть выход Боснии и Герцеговины из наступившего кризиса.
– Игорь Андреевич, 23 ноября состоятся досрочные выборы президента в Республике Сербской. Как вы ожидаете, они пройдут тихо и спокойно, или может быть какое-то внешнее вмешательство, еще большее, чем сейчас?
Я должен сказать, что непосредственной причиной этих выборов стали решения нелегитимного высокого представителя, которые повлияли на политическую ситуацию в целом. И с самого начала, можно сказать, проведенной Западом операции по инсталлированию господина Кристиана Шмидта (Верховный представитель по Боснии и Герцеговине; власти России, Китая, Республики Сербской и Сербии не признают его полномочия — ред.) без соответствующего одобрения Совета безопасности, — мы уже тогда говорили, что это наверняка приведет к крупному кризису, который мы сейчас наблюдаем.
Поэтому решения о проведении досрочных президентских выборов не являются легитимными в классическом понимании. Вместе с тем Милорад Додик как председатель Союза независимых социал-демократов (правящая партия РС БиГ – ред.) решил, что его партия будет участвовать в выборах и выдвинет своего кандидата. Кандидата выдвинула и оппозиционная Сербская демократическая партия (им стал Бранко Блануша – ред.).
Таким образом, мы исходим из того, что 23 ноября в результате честных и свободных выборов будет избран новый президент Республики Сербской. Мы наблюдаем за предвыборной кампанией, видим, на каких темах делают акцент кандидаты. В любом случае рассчитываем, что независимо от победителя будет продолжен курс на развитие всемерных связей Республики Сербской и Российской Федерации, которые и мы, и наши партнеры характеризуем как стратегическое сотрудничество.
– Нет ли такой возможности, что отношения между Москвой и Баня-Лукой могут как-то диаметрально измениться?
Таких ожиданий у нас нет, потому что у нас нормальные отношения со всем политическим спектром Республики Сербской. Мы видим, что отношения с Россией для всех политиков являются базовой основой. Конечно, есть определенные нюансы, связанные с перспективами евроинтеграции Боснии и Герцеговины. Но мы исходим из того, что отношения Российской Федерации и Республики Сербской останутся приоритетом в программной деятельности любого кандидата.
– Ожидаются ли наблюдатели из России или наблюдатели от посольства?
Как таковых наблюдателей из России не ожидается, потому что период подготовки к выборам был слишком коротким по причинам, о которых я уже говорил: выборы по сути навязаны извне. По традиции дипломаты посольства принимают участие в подобных выборах, наблюдали и на предыдущих общих выборах. Сейчас мы тоже намерены посетить несколько избирательных участков в Республике Сербской, чтобы ознакомиться с ходом голосования.
– Есть ли в двусторонней повестке соглашения между Россией и Республикой Сербской в сфере экономики, энергетики, образования?
Как таковых межгосударственных соглашений между Российской Федерацией и Республикой Сербской нет, потому что речь идет о государстве и об энтитете в составе Боснии и Герцеговины. Но у нас очень много соглашений на местном уровне, побратимских связей, соглашений по сотрудничеству университетов, о проведении различных культурных мероприятий.
Все эти соглашения базируются на договоренностях, достигнутых в ходе встреч тогда еще президента Республики Сербской Милорада Додика с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Поэтому у нас есть определенная база, на которой основываются эти соглашения.
Кроме того, мы исходим из того, что отношения с Республикой Сербской будут развиваться и в рамках рабочей группы, которая будет сформирована в составе российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
– Вы упомянули университеты. Не планируется ли открытие филиалов российских вузов здесь?
Пока речь не идет об открытии филиалов российских вузов, но есть очень хорошее сотрудничество, например, Тульского университета с Университетом Восточного Сараево, сотрудничество университетов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде с высшими учебными заведениями здесь. Формируется сеть партнерств, которая позволяет осуществлять сотрудничество, в том числе обмен студентами.
– Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик неоднократно заявлял, что Дейтонские соглашения фактически не функционируют, а Запад стремится их разрушить. Многие дипломаты и эксперты говорят о серьезном кризисе в БиГ. Есть ли, на ваш взгляд, выход из ситуации?
Я думаю, что единственный выход – как показала практика это прекращение внешнего протектората над Боснией и Герцеговиной, закрытие аппарата Высокого представителя, передача всей полноты ответственности местным сторонам, которые должны найти взаимоприемлемые решения, позволяющие достигать прогресса Боснии и Герцеговины так, как это видится народам и гражданам страны
– Российские СМИ сообщали, что Брюссель давит на Боснию и Герцеговину с требованием введения виз для граждан России. Посольство комментировало, что в случае введения виз последует ответ. Видите ли вы сейчас признаки того, что Босния и Герцеговина действительно планирует введение виз?
Нет, таких признаков сейчас мы не наблюдаем. Но мы видим, как Брюссель выдвигает определённые условия, связанные с евроинтеграцией Боснии и Герцеговины. Мы выражаем свою позицию по этим процессам. Естественно, приоритеты определяются самими боснийцами и герцеговинцами, политическими силами страны. Но при этом мы исходим из того, что дружественные связи между Боснией и Герцеговиной и Российской Федерацией не должны страдать.
– В газете La Repubblica была публикация о том, что итальянцы якобы в 90-х ездили в Сараево на "человеческие сафари", убивали мирных жителей из снайперских винтовок и платили за это боснийским сербам. Почему, как вы думаете, такая публикация появилась именно сейчас?
Тема конфликта остается острой, несмотря на то что прошло много времени. Различные факты подвергаются субъективным интерпретациям. Эта тема затрагивалась и в фильме одного словенского режиссера. Я бы не хотел, чтобы подобные публикации оказывали негативное влияние на взаимоотношения народов. Мы исходим из того, что главная задача — достижение мира и примирения. Селективное использование различных фактов, тем более их международная раскрутка, может негативно повлиять на ситуацию в регионе.
