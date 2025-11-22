Посол России в БиГ прокомментировал материалы о "сафари смерти"

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, (Республика Сербская БиГ), 22 ноя – РИА Новости. Выборочное использование фактов о событиях в Боснии в начале 90-х годов и их международная раскрутка могут негативно повлиять на ситуацию в регионе, сообщил РИА Новости российский посол в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, комментируя сообщения итальянских СМИ о "сафари смерти".
"Я бы не хотел, чтобы подобные публикации оказывали негативное влияние на взаимоотношения народов. Мы исходим из того, что главная задача — достижение мира и примирения. Селективное использование различных фактов, тем более их международная раскрутка, может негативно повлиять на ситуацию в регионе", - сказал Калабухов.
Прокуратура Милана сообщила в ноябре, что открыла расследование в связи с предполагаемыми "сафари смерти" - поездками состоятельных иностранцев на войну в Боснии в начале 1990-х годов для стрельбы по мирным жителям. Следствие началось после расследования журналиста Эцио Гаваццени, который рассказал о нём газете Repubblica. По его данным, в 1992-1996 годах в подобных поездках якобы приняли участие по меньшей мере пятеро итальянцев.
Сообщения о "снайперах выходного дня" ранее широко разошлись по итальянским СМИ. Согласно материалам дела, среди возможных участников могли быть лица из Милана, Турина и Венеции, которые через Триест попадали в Боснию и занимали позиции на холмах над Сараево, где проходила линия фронта. Пользуясь услугами посредников, действовавших на фоне хаоса войны в Югославии, они якобы платили суммы, эквивалентные 80-100 тысячам евро.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).