Посол России в БиГ прокомментировал материалы о "сафари смерти"

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО, (Республика Сербская БиГ), 22 ноя – РИА Новости. Выборочное использование фактов о событиях в Боснии в начале 90-х годов и их международная раскрутка могут негативно повлиять на ситуацию в регионе, сообщил РИА Новости российский посол в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов, комментируя сообщения итальянских СМИ о "сафари смерти".

"Я бы не хотел, чтобы подобные публикации оказывали негативное влияние на взаимоотношения народов. Мы исходим из того, что главная задача — достижение мира и примирения. Селективное использование различных фактов, тем более их международная раскрутка, может негативно повлиять на ситуацию в регионе", - сказал Калабухов.