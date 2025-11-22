Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента

© Фото предоставлено посольством РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ) Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя - РИА Новости. Решение о проведении досрочных выборов президента в Республике Сербской БиГ не является легитимным в классическом понимании, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.

"Решения о проведении досрочных президентских выборов не являются легитимными в классическом понимании. Милорад Додик как председатель Союза независимых социал-демократов (правящая партия РС БиГ - ред.) решил, что его партия будет участвовать в выборах и выдвинет своего кандидата. Кандидата выдвинула и оппозиционная Сербская демократическая партия ", - сказал Калабухов.

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.

Берлине, Голосование 23 ноября организуют и в посольствах БиГ в Белграде Вене и генеральном консульстве в Мюнхене