https://ria.ru/20251122/posol-2056747653.html
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента - РИА Новости, 22.11.2025
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента
Решение о проведении досрочных выборов президента в Республике Сербской БиГ не является легитимным в классическом понимании, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:07:00+03:00
2025-11-22T05:07:00+03:00
2025-11-22T05:07:00+03:00
в мире
белград (город)
берлин (город)
вена
милорад додик
сербская демократическая партия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988546246_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_98e30f8efd1a51885fd4fd7b668d16b7.jpg
https://ria.ru/20251109/politika-2053805480.html
https://ria.ru/20251105/vulin-2052887899.html
белград (город)
берлин (город)
вена
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988546246_80:0:1217:853_1920x0_80_0_0_c565cd75e3850e19774ac1857f97e7e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), берлин (город), вена, милорад додик, сербская демократическая партия, россия
В мире, Белград (город), Берлин (город), Вена, Милорад Додик, Сербская демократическая партия, Россия
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента
Посол Калабухов: решение о досрочных выборах в РС БиГ нелегитимно
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя - РИА Новости. Решение о проведении досрочных выборов президента в Республике Сербской БиГ не является легитимным в классическом понимании, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Решения о проведении досрочных президентских выборов не являются легитимными в классическом понимании. Милорад Додик
как председатель Союза независимых социал-демократов (правящая партия РС БиГ - ред.) решил, что его партия будет участвовать в выборах и выдвинет своего кандидата. Кандидата выдвинула и оппозиционная Сербская демократическая партия
", - сказал Калабухов.
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Голосование 23 ноября организуют и в посольствах БиГ в Белграде
, Берлине
, Вене
и генеральном консульстве в Мюнхене
.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом занимающего с сентября пост министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.