Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента - РИА Новости, 22.11.2025
05:07 22.11.2025
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Посол России в БиГ прокомментировал решение о досрочных выборах президента

Посол Калабухов: решение о досрочных выборах в РС БиГ нелегитимно

© Фото предоставлено посольством РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ)Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов
ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 22 ноя - РИА Новости. Решение о проведении досрочных выборов президента в Республике Сербской БиГ не является легитимным в классическом понимании, заявил в интервью РИА Новости российский посол в БиГ Игорь Калабухов.
"Решения о проведении досрочных президентских выборов не являются легитимными в классическом понимании. Милорад Додик как председатель Союза независимых социал-демократов (правящая партия РС БиГ - ред.) решил, что его партия будет участвовать в выборах и выдвинет своего кандидата. Кандидата выдвинула и оппозиционная Сербская демократическая партия", - сказал Калабухов.
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Голосование 23 ноября организуют и в посольствах БиГ в Белграде, Берлине, Вене и генеральном консульстве в Мюнхене.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом занимающего с сентября пост министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.
