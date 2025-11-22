Рейтинг@Mail.ru
В Москве продолжатся колебания "погодного маятника" - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 22.11.2025 (обновлено: 18:45 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/pogoda-2056829551.html
В Москве продолжатся колебания "погодного маятника"
В Москве продолжатся колебания "погодного маятника" - РИА Новости, 22.11.2025
В Москве продолжатся колебания "погодного маятника"
Колебания "погодного маятника" продолжатся на следующей неделе, теплая волна придет в четверг, воздух прогреется до плюс семи градусов, сообщил ведущий... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:43:00+03:00
2025-11-22T18:45:00+03:00
михаил леус
москва
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/10/1563321059_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_dca76eb4145f3ac6f1eabbf1fd4325fd.jpg
https://ria.ru/20251105/pogoda-2052932678.html
https://ria.ru/20251107/prognoz-pogody-na-noyabr-2025-2053389448.html
https://ria.ru/20251122/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/10/1563321059_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_2de7502a3062580634af670c3afe048b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил леус, москва, погода, общество
Михаил Леус, Москва, Погода, Общество
В Москве продолжатся колебания "погодного маятника"

Синоптик Леус заявил, что на следующей неделе в Москве ожидается потепление

© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Колебания "погодного маятника" продолжатся на следующей неделе, теплая волна придет в четверг, воздух прогреется до плюс семи градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

"С начала второй половины ноября столичную погоду лихорадит. То под влиянием тёплой части циклона температура взлетает до рекордно высоких отметок, то промежуточный барический гребень опускает среднесуточные показания термометров вплотную к нулевой отметке. Колебания погодного маятника продолжатся и в предстоящие дни", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Москва - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Москвичам пообещали аномально теплую погоду
5 ноября, 11:57
Он отметил, что в воскресенье столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытянувшись с востока, он поспособствует появлению в облаках прояснения и прекратит осадки. При этом температура будет близка к нулю, что сохранит в регионе гололедицу.
«
"В понедельник очередной циклон с запада, качнёт погодный маятник в сторону потепления – столичный регион попадёт в тёплый сектор этого атмосферного вихря. Вновь пройдут осадки, переходящие в дожди, а термометры покажут плюс три - плюс пять градусов, что на четыре-пять градусов превысит рамки климата", - уточнил синоптик.
Он добавил, что в ночь на вторник холодный атмосферный фронт переведёт осадки в очаговый снег и понизит температуру, формируя гололедицу. Днём управление погодой перейдёт к гребню антициклона, который прекратит осадки, а температура будет чуть выше нуля.
"В среду столицу накроют облака и осадки тёплого атмосферного фронт, давая старт очередной волне тепла - после полудня плюс один - плюс три градусов", - написал синоптик.
Погода в ноябре 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
7 ноября, 11:48
Он отметил, что на свой пик тёплая волна выйдет в четверг, когда на фоне облачной и дождливой погоды, ожидается плюс пять - плюс семь градусов - показания термометров превысят климатическую норму на пять - шесть градусов.
«
"В пятницу синусоида температуры вновь уйдёт к своей нижней точке – дожди перейдут в снег и мокрый снег, а на термометрах будет ноль - плюс два градуса", - рассказал Леус.
Он уточнил, что последний дни ноября пройдут при слабо положительных дневных температурах и небольших осадках в смешанной фазе.
"В первые дни календарной зимы по своим температурным характеристикам напомнят скорее начало ноября", - добавил синоптик.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
 
Михаил ЛеусМоскваПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала