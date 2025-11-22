В Москве продолжатся колебания "погодного маятника"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Колебания "погодного маятника" продолжатся на следующей неделе, теплая волна придет в четверг, воздух прогреется до плюс семи градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "С начала второй половины ноября столичную погоду лихорадит. То под влиянием тёплой части циклона температура взлетает до рекордно высоких отметок, то промежуточный барический гребень опускает среднесуточные показания термометров вплотную к нулевой отметке. Колебания погодного маятника продолжатся и в предстоящие дни", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в воскресенье столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытянувшись с востока, он поспособствует появлению в облаках прояснения и прекратит осадки. При этом температура будет близка к нулю, что сохранит в регионе гололедицу.

« "В понедельник очередной циклон с запада, качнёт погодный маятник в сторону потепления – столичный регион попадёт в тёплый сектор этого атмосферного вихря. Вновь пройдут осадки, переходящие в дожди, а термометры покажут плюс три - плюс пять градусов, что на четыре-пять градусов превысит рамки климата", - уточнил синоптик.

Он добавил, что в ночь на вторник холодный атмосферный фронт переведёт осадки в очаговый снег и понизит температуру, формируя гололедицу. Днём управление погодой перейдёт к гребню антициклона, который прекратит осадки, а температура будет чуть выше нуля.

"В среду столицу накроют облака и осадки тёплого атмосферного фронт, давая старт очередной волне тепла - после полудня плюс один - плюс три градусов", - написал синоптик.

Он отметил, что на свой пик тёплая волна выйдет в четверг, когда на фоне облачной и дождливой погоды, ожидается плюс пять - плюс семь градусов - показания термометров превысят климатическую норму на пять - шесть градусов.

« "В пятницу синусоида температуры вновь уйдёт к своей нижней точке – дожди перейдут в снег и мокрый снег, а на термометрах будет ноль - плюс два градуса", - рассказал Леус.

Он уточнил, что последний дни ноября пройдут при слабо положительных дневных температурах и небольших осадках в смешанной фазе.