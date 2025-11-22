После обнародования информации о "финальном мирном плане" Трампа по Украине эфир заполнился такой симфонией из свинячьего визга, змеиного шипения и ослиного рева, какой не припомнит передача "В мире животных" даже в лучшие годы, когда брови были большие.

Это надо было слышать, и желательно на хорошей акустике.

По свидетельству издания Politico, один высокопоставленный европейский политик на повышенных тонах заявил, что "Уиткоффу нужен психиатр", другие бросились консультироваться друг с другом, сталкиваясь в дверях, третьи начали выть, что теперь США Россия смогут на двоих сформировать "архитектуру безопасности" без оглядки на союзников.

Глава Еврокомиссии дер Ляйен, закинувшись валокордином, начала по привычке твердить "ничего об Украине без Украины", но забыла, что идет дальше. В немецкой Bild просто закатили истерику и призвали Европу восстать против американского лидера: "Дональд Трамп и его банда заставляют Украину капитулировать. Если Европа не поднимется сейчас, Россия нападет уже на нас!"

По информации Financial Times, дипломатические источники в Европе признаются, что "события развиваются гораздо быстрее, чем мы предполагали. <…> По сути, это означает капитуляцию".

Зеленский выступил с похоронной речью, где он уже начал готовить население к "сложному выбору", и, шмыгая носом, признал, что "мы стальные, но даже самый прочный металл может когда-то уже не выдержать". Впрочем, после этого он побежал "советоваться" к своим спонсорам и сразу же правительство ФРГ распространило пресс-релиз, согласно которому Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский заявили, что "отправной точкой для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта должна стать текущая линия фронта".

Сам Мерц заявил, что Украина всегда может рассчитывать на своих главных "захисников" — Макрона, Стармера и на него лично, и ободренный Зеленский сказал, что опять попробует переубедить Трампа: "Буду приводить аргументы, буду переубеждать, предлагать альтернативы".

Впрочем, в этот раз шансы на килограммы качественной лапши на ушах малы. Нет никаких сомнений, что европейцы сделают все, чтобы опять спустить мирный процесс в канализацию: прямо сейчас они уже лихорадочно пытаются скорректировать некоторые пункты плана и даже срочно пишут свой. Но, по сообщениям из американских источников, Трамп дал киевскому VIP-сантехнику на согласие со своим планом время до 27 ноября, а дальше будут проблемы.

Нужно отдать должное Трампу: человек чувствует момент кожей. Вчера американский президент признал, что Украина теряет Донбасс , "они терпят поражение" и "быстро проиграют". Радует то, что, судя по всему, на столе у Трампа наконец появилась информация о реальной ситуации на фронте, и жить стало как-то лучше и веселее.

Именно об этом вчера на совещании с постоянными членами Совбеза России сказал президент Владимир Путин : "Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение. <…> Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя".

А реальное положение очень простое: по словам Путина, когда киевская шайка с дружками утверждали, что в том же Купянске находятся "от силы 60 российских солдат", он уже целиком и полностью находился под контролем ВС России. И это не просто эпизод, а вставшая в полный рост неумолимая перспектива. Добивание и зачистка остальных "фортеций" в Донбассе (и не только), где сейчас идут боевые действия, — вопрос самого недалекого будущего. Дальше перед нашими освободившимися крупными силами и средствами открывается огромная территория, которую или не готовили к обороне, или которая к обороне непригодна.

Как предупредил на Совбезе Владимир Путин, "события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта".

Нет, мы, безусловно, приветствуем мирные планы из 28 пунктов, и даже из 30 или 38, и полностью открыты и готовы к решению проблем дипломатическим путем — при условии "предметного обсуждения", то есть чтобы вдруг никто не удумал подсунуть на подпись план, где требования России окажутся на последнем месте (как это уже бывало в истории).

Как сказал Путин, Киев и европейские поджигатели войны не хотят обсуждать предложение американского президента. Сможет ли Трамп заставить их вынуть сгнивший мозг и вставить новый? Что ж, посмотрим.

А пока будем ориентироваться на слова нашего лидера: "Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей вооруженным путем".