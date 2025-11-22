МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Недавнее противодействие правительства Бельгии планам ЕС по конфискации замороженных российских активов связано с уверенностью бельгийцев в военной победе Москвы, заявил стратегический аналитик Жак Бод в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.
"Интересный момент заключается в том, что бельгийцы говорят: "На войне именно победитель решает, что делать с замороженными активами, а не проигравший". Они, очевидно, имеют в виду, что никаких обсуждений не будет — русские победят, и в конечном итоге они сами решат, что делать. И эти активы нужно будет вернуть немедленно. <…> Бельгия должна будет немедленно предоставить России 180 миллиардов евро", — сказал он.
"А вот сумма, которую не передали Зеленскому, составила 140 миллиардов евро. <…> И из-за опасений, очевидно, бельгийцы рассчитывают на победу России, так как в какой-то момент Россия попросит эти деньги. И если у нас их не будет, у нас будут проблемы. Это значит, что несмотря на официальную риторику о том, что русские должны быть разгромлены, реальность такова, что за кулисами люди все понимают, то есть, у них нет никаких иллюзий относительно происходящего", —подчеркнул Бод.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.