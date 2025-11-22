Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии признались, что хотят победы России - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056751493.html
В Бельгии признались, что хотят победы России
В Бельгии признались, что хотят победы России - РИА Новости, 22.11.2025
В Бельгии признались, что хотят победы России
Недавнее противодействие правительства Бельгии планам ЕС по конфискации замороженных российских активов связано с уверенностью бельгийцев в военной победе... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T06:48:00+03:00
2025-11-22T06:48:00+03:00
в мире
евросоюз
россия
бельгия
euroclear
москва
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_e577e4f72fef44894689101e65200415.jpg
https://ria.ru/20251026/peskov-2050721624.html
https://ria.ru/20251008/energoresursy-2046919999.html
https://ria.ru/20251120/orban-2056233961.html
россия
бельгия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_1:0:500:374_1920x0_80_0_0_dceccb3a93d09ddf8597fcb5157c6433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, россия, бельгия, euroclear, москва, g7
В мире, Евросоюз, Россия, Бельгия, Euroclear, Москва, G7
В Бельгии признались, что хотят победы России

Аналитик Бод: Бельгия рассчитывает на победу России

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Недавнее противодействие правительства Бельгии планам ЕС по конфискации замороженных российских активов связано с уверенностью бельгийцев в военной победе Москвы, заявил стратегический аналитик Жак Бод в интервью профессору Гленну Дисену на его YouTube-канале.
«
"Интересный момент заключается в том, что бельгийцы говорят: "На войне именно победитель решает, что делать с замороженными активами, а не проигравший". Они, очевидно, имеют в виду, что никаких обсуждений не будет — русские победят, и в конечном итоге они сами решат, что делать. И эти активы нужно будет вернуть немедленно. <…> Бельгия должна будет немедленно предоставить России 180 миллиардов евро", — сказал он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков прокомментировал позицию Бельгии по конфискации российских активов
26 октября, 14:58
С этим, по мнению эксперта, связан и отказ Бельгии перенаправить средства России на военные нужды Украины. Главная причина тому — рациональный расчет финансистов, который не основан на нарративах западной пропаганды.
«
"А вот сумма, которую не передали Зеленскому, составила 140 миллиардов евро. <…> И из-за опасений, очевидно, бельгийцы рассчитывают на победу России, так как в какой-то момент Россия попросит эти деньги. И если у нас их не будет, у нас будут проблемы. Это значит, что несмотря на официальную риторику о том, что русские должны быть разгромлены, реальность такова, что за кулисами люди все понимают, то есть, у них нет никаких иллюзий относительно происходящего", —подчеркнул Бод.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
8 октября, 08:00
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве не раз называли происходящее воровством, отмечая, что Евросоюз нацелен не только на деньги частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Орбан предупредил ЕС о последствиях использования российских активов
20 ноября, 10:57
 
В миреЕвросоюзРоссияБельгияEuroclearМоскваG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала