"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США - РИА Новости, 22.11.2025
09:54 22.11.2025 (обновлено: 11:53 22.11.2025)
"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США
"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США
Европейские чиновники раскритиковали политику США в отношении Украины, пишет Politico. РИА Новости, 22.11.2025
"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США

Politico: европейские политики красочно обругали план США по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Европейские чиновники раскритиковали политику США в отношении Украины, пишет Politico.
«
"Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру", — говорится в публикации.
Кадр видео обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ рассказали о смертельном приговоре Зеленскому из-за США
Вчера, 11:05
Накануне издание Handelsblatt сообщило, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт, который торпедирует планы Европейского Союза по использованию замороженных активов России для финпомощи Киеву.

План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Граница Белоруссии и Украины возле пункта пропуска Новая Гута Гомельской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В США рассказали о необычном решении Зеленского
Вчера, 05:53
 
