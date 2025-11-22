"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Европейские чиновники раскритиковали политику США в отношении Украины, пишет Politico.
"Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнесся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить российские активы, находящиеся в Европе. Чиновник из правительства одной из стран Евросоюза прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить свое недовольство, а другой высокопоставленный европейский политик заявил, что "Уиткоффу нужно обратиться к психиатру", — говорится в публикации.
План США по урегулированию на Украине
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
