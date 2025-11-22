Критики плана США по Украине не понимают реалии на земле, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Критика плана США по украинскому урегулированию демонстрирует непонимание реальности на земле, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле", — сообщил он в соцсети Х.
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
При этом политик признал, что план должен учитывать интересы обеих сторон. К тому же, инициатива должна максимально увеличить шансы на то, что конфликт не повторится, подчеркнул Вэнс.
План США по урегулированию
Мирный план США вызвал ярость в Киеве, пишут СМИ
Вчера, 14:57
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00