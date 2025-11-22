Рейтинг@Mail.ru
Критики плана США по Украине не понимают реалии на земле, заявил Вэнс
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 22.11.2025 (обновлено: 06:57 22.11.2025)
Критики плана США по Украине не понимают реалии на земле, заявил Вэнс
Критики плана США по Украине не понимают реалии на земле, заявил Вэнс - РИА Новости, 22.11.2025
Критики плана США по Украине не понимают реалии на земле, заявил Вэнс
Критика плана США по украинскому урегулированию демонстрирует непонимание реальности на земле, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.11.2025
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Критика плана США по украинскому урегулированию демонстрирует непонимание реальности на земле, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«
"Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле", — сообщил он в соцсети Х.
При этом политик признал, что план должен учитывать интересы обеих сторон. К тому же, инициатива должна максимально увеличить шансы на то, что конфликт не повторится, подчеркнул Вэнс.
Он также предупредил, что санкции против Москвы или оружие для Киева не помогут добиться мира.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
