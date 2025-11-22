Рейтинг@Mail.ru
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ - РИА Новости, 22.11.2025
11:53 22.11.2025
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ - РИА Новости, 22.11.2025
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ
Профессиональный переводчик-синхронист Алексей Королев рассказал РИА Новости, почему он считает маловероятным замену своей профессии искусственным интеллектом. РИА Новости, 22.11.2025
2025
Переводчик-синхронист оценил вероятность замены его профессии ИИ

Переводчик-синхронист Королев назвал замену его профессии ИИ маловероятной

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя- РИА Новости. Профессиональный переводчик-синхронист Алексей Королев рассказал РИА Новости, почему он считает маловероятным замену своей профессии искусственным интеллектом.
"Когда-нибудь сможет, конечно. Но пока, до сих пор, вся автоматизация и весь искусственный интеллект, он всегда шёл только на пользу переводчика... все придумки, в том числе искусственного интеллекта, они идут только на пользу переводчику, а не во вред, они не вытесняют его", - сказал он.
Кроме того, по словам Королева, практика показала, что искусственному интеллекту нельзя доверять, так как у него бывают сбои, поэтому нужно всё перепроверять. При этом искусственный интеллект заменяет самые скучные, самые рутинные, ненужные части работы, которые никому не нравятся, добавил он.
"Также всё в машинном переводе началось с перевода бухгалтерской отчётности, стандартных документов, формуляров. Та работа, которую ненавидит любой переводчик просто. Вот их взяли на себя, и слава богу, и хорошо освободили (время -ред.) для чего-то более творческого, живого переводчика", - пояснил он.
По его словам, появляются новые программы и платформы, которые предоставляют переводчику во время работы как раз то, что ему необходимо больше всего - ловят ономастику, выводят ее на экран, показывают числительные.
"Я думаю, что ИИ будет помощником, но пока что я не вижу, чтобы он мог заменить живого человека", - заключил Королев.
