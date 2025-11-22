Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: инженерные сети монтируют в доме по реновации в Южном Тушине - РИА Новости, 22.11.2025
09:55 22.11.2025
Овчинский: инженерные сети монтируют в доме по реновации в Южном Тушине
Овчинский: инженерные сети монтируют в доме по реновации в Южном Тушине
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Монтаж инженерных систем ведется в доме, строящемся по программе реновации в Южном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что дом строят по адресу: улица Сходненская, владение 42.
"Общая площадь новостройки составит почти 8 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 85 квартир совокупной жилой площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Сейчас строители выполняют отделочные работы, ведется монтаж инженерных систем", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он отметил, что на первом этаже предусмотрены нежилые помещения для размещения аптек, магазинов, кафе и других социально-бытовых объектов. Еще в подъезде обустроят помещение для консьержа и колясочную.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
