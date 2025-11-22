https://ria.ru/20251122/ovchinskiy-2056704771.html
Овчинский: инженерные сети монтируют в доме по реновации в Южном Тушине
Овчинский: инженерные сети монтируют в доме по реновации в Южном Тушине - РИА Новости, 22.11.2025
Овчинский: инженерные сети монтируют в доме по реновации в Южном Тушине
Монтаж инженерных систем ведется в доме, строящемся по программе реновации в Южном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, руководитель...
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Монтаж инженерных систем ведется в доме, строящемся по программе реновации в Южном Тушине в Москве, рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что дом строят по адресу: улица Сходненская, владение 42.
"Общая площадь новостройки составит почти 8 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 85 квартир совокупной жилой площадью более 5,3 тысячи квадратных метров. Сейчас строители выполняют отделочные работы, ведется монтаж инженерных систем", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он отметил, что на первом этаже предусмотрены нежилые помещения для размещения аптек, магазинов, кафе и других социально-бытовых объектов. Еще в подъезде обустроят помещение для консьержа и колясочную.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.