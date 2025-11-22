Рейтинг@Mail.ru
13:36 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/osnovatel-2056792489.html
Основатель Megaupload и Mega призвал распродавать доллары в пользу золота
Основатель Megaupload и Mega призвал распродавать доллары в пользу золота
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал продавать доллары, поскольку США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой, и переводить все сбережения в золото.
"Правительство США теряет привилегию управлять мировой резервной валютой. Это происходит быстрее, чем они готовы признать. Моё честное мнение: продавайте сейчас и храните всё, что у вас есть, в золоте до краха. Именно этим сейчас и занимаются крупные игроки. Вы не проиграете", - написал Дотком в соцсети Х.
