Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 22.11.2025 (обновлено: 07:11 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/opros-2056748960.html
Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам
Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам - РИА Новости, 22.11.2025
Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам
Почти треть россиян (29%) собирается принять участие в ноябрьских распродажах, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney",... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:33:00+03:00
2025-11-22T07:11:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/36/1482113623_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_384f6b893d4bb101ff43ac7e9e2aa2fd.jpg
https://ria.ru/20251107/issledovanie-2053334449.html
https://ria.ru/20251029/moshenniki-2051348025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/36/1482113623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86710b741ec45eb4c6f435a6a56fd779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам

"Работа.ру": почти треть россиян планирует участвовать в ноябрьских распродажах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРаспродажи в московских магазинах
Распродажи в московских магазинах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Распродажи в московских магазинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) собирается принять участие в ноябрьских распродажах, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.
"Двадцать девять процентов опрошенных россиян поделились, что так или иначе планируют принять участие в ноябрьских распродажах: так, 3% пока только планируют покупки, 3% уже их совершили, а 23% готовы к покупкам, если увидят что-то выгодное", - говорится в материалах исследования.
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Исследование показало, какие покупки зумеры планируют на распродажах
7 ноября, 06:17
По данным сервисов, 64% респондентов от числа планирующих поучаствовать в распродажах присматриваются к одежде, обуви и аксессуарам, а 56% сосредоточены на подарках к Новому году и другим праздникам. Бытовую технику и электронику намерены приобрести 36% опрошенных, тогда как товары для дома, мебель и декор интересуют треть участников опроса (31%). Столько же проявляют интерес к косметике, парфюмерии и товарам для здоровья. Четверть россиян (26%) собираются закупиться товарами для хобби и творчества.
"Наименее популярными категориями оказались товары для спорта и активного отдыха, которые планируют приобрести 10% опрошенных, и подписки на сервисы или онлайн-курсы — всего 4%", - сообщили организаторы.
По данным "ЮMoney", с 10 по 12 ноября оборот онлайн-магазинов вырос на 34% по сравнению с периодом распродажи 2024 года (9-11 ноября), а средний чек увеличился на 17% до 1 697 рублей.
Исследование проводилось с 10 по 13 ноября, в нем приняли участие 3,2 тысячи человек из всех регионов России.
Покупка в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах
29 октября, 01:09
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала