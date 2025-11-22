Опрос показал, как россияне относятся к ноябрьским распродажам

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) собирается принять участие в ноябрьских распродажах, следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.

"Двадцать девять процентов опрошенных россиян поделились, что так или иначе планируют принять участие в ноябрьских распродажах: так, 3% пока только планируют покупки, 3% уже их совершили, а 23% готовы к покупкам, если увидят что-то выгодное", - говорится в материалах исследования.

По данным сервисов, 64% респондентов от числа планирующих поучаствовать в распродажах присматриваются к одежде, обуви и аксессуарам, а 56% сосредоточены на подарках к Новому году и другим праздникам. Бытовую технику и электронику намерены приобрести 36% опрошенных, тогда как товары для дома, мебель и декор интересуют треть участников опроса (31%). Столько же проявляют интерес к косметике, парфюмерии и товарам для здоровья. Четверть россиян (26%) собираются закупиться товарами для хобби и творчества.

"Наименее популярными категориями оказались товары для спорта и активного отдыха, которые планируют приобрести 10% опрошенных, и подписки на сервисы или онлайн-курсы — всего 4%", - сообщили организаторы.

По данным "ЮMoney", с 10 по 12 ноября оборот онлайн-магазинов вырос на 34% по сравнению с периодом распродажи 2024 года (9-11 ноября), а средний чек увеличился на 17% до 1 697 рублей.