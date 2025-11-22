Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского

"Сегодня случилось по-настоящему важное событие: Луганский казачий округ влился в большую семью Всевеликого войска Донского", - написал он в своем Telegram-канале . Слюсарь добавил, что это решение восстанавливает историческую справедливость, и оно особенно символично в дни 35-летия возрождения казачества.

Подводя итоги года он отметил, что с 2022 года около 3 тысяч казаков несут службу в зоне спецоперации, проявляя мужество, а когда возвращаются, включаются в работу: охраняют правопорядок, помогают фронту и воспитывают новое поколение.