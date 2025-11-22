https://ria.ru/20251122/okrug-2056842375.html
Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского
Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Сегодня случилось по-настоящему важное событие: Луганский казачий округ влился в большую семью Всевеликого войска Донского", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что это решение восстанавливает историческую справедливость, и оно особенно символично в дни 35-летия возрождения казачества.
Подводя итоги года он отметил, что с 2022 года около 3 тысяч казаков несут службу в зоне спецоперации, проявляя мужество, а когда возвращаются, включаются в работу: охраняют правопорядок, помогают фронту и воспитывают новое поколение.
"У нас создана целая сеть - более 780 казачьих образовательных учреждений. А в следующем году мы откроем после реконструкции Мариинскую женскую гимназию", - сообщил губернатор.