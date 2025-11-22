Рейтинг@Mail.ru
Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 22.11.2025 (обновлено: 20:25 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/okrug-2056842375.html
Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского
Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского - РИА Новости, 22.11.2025
Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского
Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:16:00+03:00
2025-11-22T20:25:00+03:00
общество
ростовская область
юрий слюсарь
донской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056843353_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c7c754b953754d1c4a1fb811e55f0a08.jpg
https://ria.ru/20251010/sotrudnichestvo-2047605610.html
ростовская область
донской
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056843353_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a616f9808d10026955cc2ed5c556db48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ростовская область, юрий слюсарь , донской
Общество, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Донской
Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского

Слюсарь: Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского

© Фото : пресс-служба главы ЛНРXXXI отчетный Войсковой круг Всевеликого войска Донского, на котором было принято решение о вхождении в состав Всевеликого войска Донского Луганского казачьего округа
XXXI отчетный Войсковой круг Всевеликого войска Донского, на котором было принято решение о вхождении в состав Всевеликого войска Донского Луганского казачьего округа - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
XXXI отчетный Войсковой круг Всевеликого войска Донского, на котором было принято решение о вхождении в состав Всевеликого войска Донского Луганского казачьего округа
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«

"Сегодня случилось по-настоящему важное событие: Луганский казачий округ влился в большую семью Всевеликого войска Донского", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что это решение восстанавливает историческую справедливость, и оно особенно символично в дни 35-летия возрождения казачества.

Подводя итоги года он отметил, что с 2022 года около 3 тысяч казаков несут службу в зоне спецоперации, проявляя мужество, а когда возвращаются, включаются в работу: охраняют правопорядок, помогают фронту и воспитывают новое поколение.
"У нас создана целая сеть - более 780 казачьих образовательных учреждений. А в следующем году мы откроем после реконструкции Мариинскую женскую гимназию", - сообщил губернатор.
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Ростовская область и ЛНР определили сферы для сотрудничества
10 октября, 18:56
 
ОбществоРостовская областьЮрий СлюсарьДонской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала